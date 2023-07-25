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Spor

Fenerbahçe'den Rashica cevabı

Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Zaha'yı Galatasaray'ın alması üzerine karşı hamle için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, geçen sezon ezeli rakibinde kiralık oynayan ve bonservisi İngiliz ekibi Norwich City'de bulunan Rashica'yı transfer etme kararı aldı.

09:25 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Güncel piyasa değeri 8.5 milyon euro.

Güncel piyasa değeri 8.5 milyon euro.

Sarı-lacivertliler, uzun süredir transferi için uğraş verdiği Wilfried Zaha'yı Galatasaray'a kaptırdıktan sonra misilleme yapmaya hazırlanıyor. Sportif direktör Mario Branco, geçen sezon sarı-kırmızılı takımda kiralık oynayan Milot Rashica'nın transferi için Norwich City ile temasa geçti.


Sarı-lacivertlilerin Rashica için ingiliz kulübüne 8 milyon Euro bonservis bedeli ve başarı bonusları içeren bir teklif sunduğu belirtildi. Norwich City, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakarken, Kosovalı sağ kanat oyuncusuna da 3 yıllık sözleşme önerildiği ifade edildi.


Ekambi'de geri sayım

Fenerbahçe, Fransız kulübü Lyon forması giyen Kari Toko Ekambi transferi için de gün sayıyor. Kamerunlu sol kanat oyuncusu ve temsilcisiyle yapılan görüşmede sözleşme şartları konusunda anlaşmaya varılırken, Lyon ile pazarlıkta da önemli aşama kaydedildi.


Lyon'a 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği, Ekambi ile de 2.5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.,



#Fenerbahçe
#Milot Rashica
#Transfer
#Süper Lig
#Galatasaray
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