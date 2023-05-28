|
Spor

Fenerbahçe'den Redmond hamlesi

Fenerbahçe, Beşiktaş'ta kiralık oynayan Nathan Redmond için devrede. 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun menajeri ile temasa geçen yönetim, transfer şartlarını sordu.

Haber Merkezi
11:24 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Redmond'ın güncel piyasa değeri 9.5 milyon euro.

Redmond'ın güncel piyasa değeri 9.5 milyon euro.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, tanıdık bir isme yöneldi.


Şartları soruldu

Fenerbahçe bu sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Nathan Redmond için devreye girdi. Sarı-lacivertliler Redmond'un menajeriyle temasa geçerek, 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun şartlarını sordu.


Beşiktaş bonservisini almak istiyor

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yeni sözleşme imzalamak istediği Redmond'u kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.


Nathan Redmond bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 28 karşılaşmada süre aldı. 29 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 6 asistle oynadı.





#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Nathan Redmond
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul Zeytinburnu seçim sonuçları 28 Mayıs 2023