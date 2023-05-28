Fenerbahçe'den Redmond hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, tanıdık bir isme yöneldi.





Şartları soruldu

Fenerbahçe bu sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Nathan Redmond için devreye girdi. Sarı-lacivertliler Redmond'un menajeriyle temasa geçerek, 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun şartlarını sordu.





Beşiktaş bonservisini almak istiyor

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yeni sözleşme imzalamak istediği Redmond'u kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.





Nathan Redmond bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 28 karşılaşmada süre aldı. 29 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 6 asistle oynadı.















