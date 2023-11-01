Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması

Fenerbahçe, Pendikspor maçında sakatlanan Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, Fred ve Samet Akaydın'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan bir diğer oyuncumuz Samet Akaydın da ise herhangi bir bulgu tespit edilmemiştir"