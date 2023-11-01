Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması

Rodrigo Becao - Fred
Fenerbahçe, Pendikspor maçında sakatlanan Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, Fred ve Samet Akaydın'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.
"Yapılan tetkikleri neticesinde; Rodrigo Becao’nun Hamstring grubundan (biseps femoris) tendon kopması, Fred Rodrigues’in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi süreçleri başlatılmıştır.
Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan bir diğer oyuncumuz Samet Akaydın da ise herhangi bir bulgu tespit edilmemiştir"