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Spor

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması

Sarı-lacivertli kulüp, Rodrigo Becao’nun Hamstring grubundan tendon kopması, Fred Rodrigues’in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini Samet Akaydın'ın da herhangi bir bulgu tespit edilmediğini açıkladı.

11:07 - 1/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 12:12 - 1/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Rodrigo Becao - Fred

Rodrigo Becao - Fred

Fenerbahçe, Pendikspor maçında sakatlanan Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, Fred ve Samet Akaydın'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.


Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Yapılan tetkikleri neticesinde; Rodrigo Becao’nun Hamstring grubundan (biseps femoris) tendon kopması, Fred Rodrigues’in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi süreçleri başlatılmıştır.


Aynı karşılaşmada oyundan çıkmak zorunda kalan bir diğer oyuncumuz Samet Akaydın da ise herhangi bir bulgu tespit edilmemiştir"







#Fenerbahçe
#Rodrigo Becao
#Fred
#Samet Akaydın
2 saat önce
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