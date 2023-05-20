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Spor

Fenerbahçe'den Samet Akaydın ve Trabzonspor açıklaması: "Kınıyoruz"

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor'un Samet Akaydın hakkındaki açıklamalarına yanıt verdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Trabzonspor'u kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi
13:04 . 20/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Samet Akaydın ve Trezeguet

Samet Akaydın ve Trezeguet

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma esnasında bordo-mavili oyuncu Trezeguet'nin attığı gol sonrasında sevinç yaşarken, Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ın o bölgeye doğru tükürmesi tartışmalara neden olmuştu.


Konuyla ilgili Samet Akaydın ve Trabzonspor'dan açıklama gelirken, sarı-lacivertli kulüp de bordo-mavili kulübünün açıklamalarına yanıt verdi. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:


"Takımımızın Trabzonspor ile oynadığı maçın ardından sosyal medya gündemine düşen futbolcumuz Samet Akaydın ve Trabzonsporlu oyuncu Trezeguet’in görüntüsü üzerine Trabzonspor Kulübü’nün yaptığı paylaşım üzerine bu açıklamayı yapıyoruz.


Dün geç saatlerde gündeme düşen ilgili video üzerine futbolcumuz ile görüşme yapılmış, olayın kesinlikle yansıtıldığı gibi olmadığı, kamera açısı üzerinden kamuoyunu manipülasyon ve aldatma yapıldığı futbolcumuz tarafından net bir dille açıklanmıştır.


Nitekim farklı görüntü açılarından konunun oyuncunun üzerine tükürmek ile alakasının olmadığı “gören her göz” tarafından açıkça anlaşılmaktadır.


Futbolcumuz Samet Akaydın’ın konu ile ilgili bu sabah resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayı yeniden tüm kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunuyor;


Manipülatif bir görüntü üzerinden oluşan yalan yanlış gündeme dair Trabzonspor Kulübü’nün yaptığı sporun dostluk, sevgi ve saygı yaklaşımından uzak, bir futbolcuyu haksız yere hedef alan bu ayrıştırıcı, önyargılı yaklaşımını kınıyoruz!


SAMET AKAYDIN:


Sosyal medyada tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah’a havale ediyorum."



#fenerbahçe
#trabzonspor
#samet akaydın
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