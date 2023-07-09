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Spor

Fenerbahçe'den sürpriz Paredes hamlesi

Yeni sezon öncesi özellikle orta sahaya oyuncu arayan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, ezeli rakipleri Galatasaray'ın da gündeminde yer alan, PSG'nin Arjantinli ön liberosu Paredes'i transfer etmek istiyor.

09:34 . 9/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Galatasaray ve Fenerbahçe Paredes için karşı karşıya geldi.

Galatasaray ve Fenerbahçe Paredes için karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, ezeli rakipleri Galatasaray'ın da gündemine yer alan, geçen sezon Juventus'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Fransız devi PSG'de bulunan Leandro Paredes'i transfer etmek istiyor.


Mali kriz içerisinde olan Juventus, 28 yaşındaki Arjantinli ön liberoyu satın alma opsiyonunu kullanmazken, PSG de 1 yıl daha sözleşmesi olan Parades'i satış listesine koydu. PSG yönetimiyle temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, Parades'e de yıllık 3 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme önerdi.




Djiku pazarlığı

Yönetim diğer bölgeler için de pazarlıklarını sürdürüyor. Wilfried Zaha'ya bonuslarla birlikte yıllık 6 milyon euro teklif eden Fenerbahçe, Fildişi Sahilli kanat oyuncusundan yanıt bekliyor.


Diğer yandan son olarak Strasbourg forması giyen ve bonservisi elinde olan Ganalı stoper Alexander Djiku'nun temsilcisi olan ağabeyi pazarlık için İstanbul'a geldi.







#Fenerbahçe
#Leandro Paredes
#Galatasaray
#PSG
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