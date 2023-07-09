Fenerbahçe'den sürpriz Paredes hamlesi

Fenerbahçe, ezeli rakipleri Galatasaray'ın da gündemine yer alan, geçen sezon Juventus'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Fransız devi PSG'de bulunan Leandro Paredes'i transfer etmek istiyor.





Mali kriz içerisinde olan Juventus, 28 yaşındaki Arjantinli ön liberoyu satın alma opsiyonunu kullanmazken, PSG de 1 yıl daha sözleşmesi olan Parades'i satış listesine koydu. PSG yönetimiyle temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, Parades'e de yıllık 3 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme önerdi.













Djiku pazarlığı





Yönetim diğer bölgeler için de pazarlıklarını sürdürüyor. Wilfried Zaha'ya bonuslarla birlikte yıllık 6 milyon euro teklif eden Fenerbahçe, Fildişi Sahilli kanat oyuncusundan yanıt bekliyor.





Diğer yandan son olarak Strasbourg forması giyen ve bonservisi elinde olan Ganalı stoper Alexander Djiku'nun temsilcisi olan ağabeyi pazarlık için İstanbul'a geldi.























