Fenerbahçeli oyunculara talip var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın Sinan'ı kadro dışı bırakmasının ardından Göztepe'nin oyuncuyla temaslarını sıklaştıracağı kaydedildi. Yine Fenerbahçe'den Tiham ve Ademi'yi de gündemine alan sarı-kırmızılıların, önceliği Sinan Gümüş transferine vereceği kaydedildi.
Geçen sezon Fraport Tav Antalyaspor'dan kadroya dahil edilen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Fenerbahçe takımında 18 Süper Lig maçına çıkıp 3 gol attı.
- Yeni sezonda ise sarı-lacivertlilerin Csikszereda, Kasımpaşa ve PEC Zwolle ile oynadığı özel maçlarda forma giyen gurbetçi futbolcu, toplam 70 dakika sahada kaldı ve 1 kez fileleri sarstı.
Göztepe'miz yeni sezon hazırlıklarını bu akşam yaptığı tek antrenman ile sürdürdü.https://t.co/6K7AQGmdoi#Göztepe #UrlaGünlüğü pic.twitter.com/3LrIR7xlKn
Göztepe'miz yeni sezon hazırlıklarını bu akşam yaptığı tek antrenman ile sürdürdü.https://t.co/6K7AQGmdoi#Göztepe #UrlaGünlüğü pic.twitter.com/3LrIR7xlKn— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 4, 2021