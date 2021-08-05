Fenerbahçeli oyunculara talip var Süper Lig'de transfer döneminde şimdiye kadar Tijanic, Arslanagic, Baku, Lourency, Şefik ve Kahraman'ı kadrosuna dahil eden Göztepe sezon başından beri peşinde olduğu Sinan Gümüş için umutlandı.

Haber Merkezi 05 Ağustos 2021, 13:47 Son Güncelleme: 05 Ağustos 2021, 13:51 DHA