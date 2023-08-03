Fenerbahçelileri üzen Cengiz Ünder açıklaması

Cengiz'e birçok teklif olduğunu belirten Longoria, şu an hiçbir kulüple anlaşmaya yakın olmadıklarını söyledi.

"Cengiz Ünder bizimle. Dün onu çağırdık ve idmanda çıktı. Durumu Almanya'da olduğumuz dönemdekinden farklı şu anda. Bir takımla anlaşmayı tamamlamak üzereydik ancak çeşitli sebeplerden dolayı transferi gerçekleşmedi. Masada birçok takımdan teklif var. Şu an herhangi bir takımla anlaşmaya yakın değiliz ancak teklifler olduğu doğru."