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Spor

Fenerbahçelileri üzen Cengiz Ünder açıklaması

Marsilya Başkanı Pablo Longoria, Fenerbahçe'nin de listesinde bulunan Cengiz Ünder için, "Bir takımla anlaşmayı tamamlamak üzereydik ancak çeşitli sebeplerden dolayı transferi gerçekleşmedi" dedi.

17:12 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cengiz Ünder - Pablo Longoria

Cengiz Ünder - Pablo Longoria

Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder transferinde pürüz çıktı. Milli futbolcunun transfer durumuyla ilgili Marsilya Başkanı Pablo Longoria'dan açıklama geldi.


Cengiz'e birçok teklif olduğunu belirten Longoria, şu an hiçbir kulüple anlaşmaya yakın olmadıklarını söyledi.


Pablo Longoria'nın açıklamaları şöyle:


"Transferi tamamlamak üzereydik"

"Cengiz Ünder bizimle. Dün onu çağırdık ve idmanda çıktı. Durumu Almanya'da olduğumuz dönemdekinden farklı şu anda. Bir takımla anlaşmayı tamamlamak üzereydik ancak çeşitli sebeplerden dolayı transferi gerçekleşmedi. Masada birçok takımdan teklif var. Şu an herhangi bir takımla anlaşmaya yakın değiliz ancak teklifler olduğu doğru."





#Cengiz Ünder
#Marsilya
#Pablo Longoria
1 saat önce
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