Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'nin acı günü

Fenerbahçe'nin acı günü

21:561/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe
Fenerbahçe

Fenerbahçe Kulübü, yönetim kurulu üyesi Mehmet Salih Dereli'nin vefat ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli'nin vefat ettiğini açıkladı.


Sarı-lacivertliler, resmi sitesinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yönetim Kurulu Üyemiz ve camiamızın önde gelen isimlerinden değerli iş insanı Mehmet Salih Dereli'yi kaybettik.


2021 yılından bu yana Yönetim Kurulumuzda görev alan kulübümüzün 5213 numaralı üyesi Mehmet Salih Dereli, aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Derneği'nin ve Fenerium'un kurucularındandı.

Mehmet Salih Dereli

Kulübümüze kıymetli hizmetleri bulunan Mehmet Salih Dereli, sağlık sorunları yaşadığı dönemde dahi yönetim kurulu üyeliğini aktif olarak sürdürmüştür.


Mehmet Salih Dereli'ye Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.


Cenaze töreni detayları netleştiğinde paylaşılacaktır."





#Fenerbahçe
#Mehmet Salih Dereli
#Trendyol Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SSK (4A), Bağ-Kur (4B), Emekli Sandığı (4C) 14 günlük maaş farkları ne zaman yatacak? 1 ŞUBAT Emekli zamlı maaş ödeme takvimi 2025