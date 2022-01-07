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Vitor Pereira'nın gözdesini Hull City alıyor

Sezona teknik direktör Vitor Pereira ile başlayan Fenerbahçe, 17. hafta itibarıyla Portekizli hoca ile yollarını ayırmıştı. Sezon başında Pereira'nın transfer etmeyi çok istediği fakat ekonomik şartlardan dolayı kadrosuna katamadığı Hidemasa Morita için, Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı devreye girdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin alamadığı Hidemasa Morita, Acun Ilıcalının kulübü Hull Cityye transfer oluyor
Vitor Pereira ile 17. hafta itibarıyla yollar ayrılmıştı.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, transfer çalışmalarına başladı. Bursaspor'dan ayrılan Emirhan Aydoğan ile anlaştığı iddia edilen Hull City aynı zamanda Vedat Muriqi için de görüşmelerini sürdürüyor.

Hidemasa Morita Hull City'ye gidiyor

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin sezon başında çok istediği fakat transferini bir türlü gerçekleştiremediği, Santa Clara forması giyen Japon orta saha Hidemasa Morita için Hull City devreye girdi.

  • Oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya varıldığı iddia edilirken, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin, 5 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği kaydedildi. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon 23 maçta, 2 gol ve 1 asistle oynadı.

Hidemasa Morita'nın adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu;

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