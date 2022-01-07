Vitor Pereira'nın gözdesini Hull City alıyor

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, transfer çalışmalarına başladı. Bursaspor'dan ayrılan Emirhan Aydoğan ile anlaştığı iddia edilen Hull City aynı zamanda Vedat Muriqi için de görüşmelerini sürdürüyor.

Hidemasa Morita Hull City'ye gidiyor

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin sezon başında çok istediği fakat transferini bir türlü gerçekleştiremediği, Santa Clara forması giyen Japon orta saha Hidemasa Morita için Hull City devreye girdi.

Oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya varıldığı iddia edilirken, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin, 5 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği kaydedildi. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon 23 maçta, 2 gol ve 1 asistle oynadı.

Hidemasa Morita'nın adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu;

Record'un haberine göre Galatasaray, Hidemasa Morita için 5 milyon euro bonservis ödemeyi kabul etti. Fatih Terim'in Japonya - Sırbistan maçında oyuncuyu izlediği ve transferi için onay verdiği iddia edildi. #Galatasaray pic.twitter.com/p9e2QTb7pd REKLAM June 21, 2021

SPOR Acun Ilıcalı'nın Hull City'ye ilk transferi belli oldu: Türk oyuncuyu alıyor