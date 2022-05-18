Fenerbahçe'nin Artem Dzyuba ısrarı sürüyor

Artem Dzyuba bu sezon 38 maçta, 13 gol ve 10 asistle oynadı

Fenerbahçe’nin, Rusya’nın Zenit ekibinde forma giyen forvet Artem Dzyuba için de ısrarı sürüyor. Kulübüyle sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek yıldız golcü, Zenit’le yeni sözleşme imzalamaya yanaşmıyor.

En güçlü ihtimal Fenerbahçe

Rus basını, Dzyuba’nın yurt dışında Fenerbahçe veya Kızılyıldız olmak üzere önünde 3 seçenek olduğunu belirtti. Dzyuba’nın yurt dışına çıkması halinde en güçlü seçeneğin Fenerbahçe olduğu belirtildi. 33 yaşındaki futbolcunun, Sırbistan Ligi’nin seviyesinin düşük olması nedeniyle Kızılyıldız’a gitmeye sıcak bakmadığı kaydedildi.

Bunun yanında, Fenerbahçe’nin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer alma ihtimalinin yüksek ihtimal olması da Dzyuba için önemli bir tercih sebebi olarak duruyor.

SPOR Fenerbahçe'de rota Artem Dzyuba



