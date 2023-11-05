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Spor

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Sarı-lacivertli kulübün 31 Mayıs itibarıyla borcunun 8 milyar 276 milyon lira olduğu duyuruldu.

14:56 - 5/11/2023 Pazar
Güncelleme: 14:59 - 5/11/2023 Pazar
AA
Toplantıya; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, divan kurulu üyeleri ve kongre üyeleri katıldı.

Toplantıya; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, divan kurulu üyeleri ve kongre üyeleri katıldı.

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, yapılan denetimin 1 Ocak-31 Mayıs 2023 tarihleri arasını kapsadığını belirtti.


Vodina, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 3 milyar 871 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 4 milyar 405 olduğunu ifade ederek, kulübün toplam borcu 8 milyar 276 milyon lira olarak açıkladı.


Vodina, kulübün toplam varlığının da 2 milyar 760 milyon lira olduğunu kaydetti.





#Fenerbahçe
#Ali Koç
#Süper Lig
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