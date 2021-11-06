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Fenerbahçe'nin borcu dudak uçuklattı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda sarı-lacivertlilerin toplam borcunun 5 milyar 420 milyon TL olduğu duyuruldu.

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Haber Merkezi İHA
Fenerbahçenin borcu dudak uçuklattı
Ali Koç

Fenerbahçe’de gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda konuşma yapan Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, kulübün mali durumuyla ilgili raporları sundu.

Vodina, "30 Haziran 2021 tarihiyle yapılan incelemelerde kulübümüzün mali işler ile bütçe raporlama departmanı tarafından vergi usul kanunu hükümleriyle, ulusal finansal raporlama standartlarına göre hazırlanan Fenerbahçe Derneği ile bağlı kurumların finansal tabloları ile ilgili solo konsolide bütçeleriyle karşılaştırıldı. 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla Fenerbahçe ve bağlı ortaklıklarının toplam borcu 5 milyar 420 milyon TL’dir" dedi.
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