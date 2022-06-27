Spor Fenerbahçenin Bünyamin Balcı ve Doğukan Sinik teklifi ortaya çıktı
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Fenerbahçe'nin Bünyamin Balcı ve Doğukan Sinik teklifi ortaya çıktı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Antalyaspor forması giyen Bünyamin Balcı ve Doğukan Sinik'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçenin Bünyamin Balcı ve Doğukan Sinik teklifi ortaya çıktı
Doğukan Sinik bu sezon 35 maçta, 3 gol ve 7 asistle oynadı.

Sağ bek ve sol kanat transferi için transfer görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Antalyaspor’dan Bünyamin Balcı ve Doğukan Sinik’i gündemine aldı. Jorge Jesus'un da onay verdiği iki isim için sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarını başlattı.

5 milyon euro + takas

Fenerbahçe iki futbolcu için Antalyaspor'a bonservis bedelinin yanı sıra oyuncu takası önererek transferi bitirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe’nin Bünyamin ve Doğukan için 5 milyon euro bonservis bedeli ve bazı futbolcuları takas olarak önerdiği ifade ediliyor.

  • Sağ bek Bünyamin ve sol kanat oyuncusu Doğukan geçtiğimiz sezon oynadıkları futbolla göz doldurmuş ve milli takıma kadar yükselmişti.

Bünyamin Balcı bu sezon 36 maçta, 2 gol ve 4 asistle oynadı
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