Fenerbahçe'nin Bünyamin Balcı ve Doğukan Sinik teklifi ortaya çıktı

Sağ bek ve sol kanat transferi için transfer görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Antalyaspor’dan Bünyamin Balcı ve Doğukan Sinik’i gündemine aldı. Jorge Jesus'un da onay verdiği iki isim için sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarını başlattı.
5 milyon euro + takas
Fenerbahçe iki futbolcu için Antalyaspor'a bonservis bedelinin yanı sıra oyuncu takası önererek transferi bitirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe’nin Bünyamin ve Doğukan için 5 milyon euro bonservis bedeli ve bazı futbolcuları takas olarak önerdiği ifade ediliyor.
- Sağ bek Bünyamin ve sol kanat oyuncusu Doğukan geçtiğimiz sezon oynadıkları futbolla göz doldurmuş ve milli takıma kadar yükselmişti.