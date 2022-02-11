Fenerbahçe'nin eski dünyaca ünlü yıldızı Nicolas Anelka'dan yıllar sonra gelen itiraf

Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması da giyen eski yıldız oyuncu Nicolas Anelka, kariyerinde yaşadığı zorlukları anlattı.

"İngiltere ile İspanya çok farklı"

RMC'ye konuşan Fransız oyuncu, 1999 yılında 35 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Real Madrid'de zor günler yaşadığını söyledi. Anelka, "Geldiğimde çılgınlıktı. İngiltere'den geldiğinizde ve sakin bir özel hayata alışkınsanız, İspanya'da tamamen farklı. Oldukça zor oldu. İngiltere'de sahaya çıktığınızda taraftarınız arkanızdadır. Sahadan çıktıktan sonra ise herkes gibi sıradan birisiniz. İngiltere'de sevdiğim şey buydu. İspanya'da ise tamamen farklı. Fotoğrafçılar gittiğiniz her yerde. Her zaman ışıklar üzerinizde oluyor. Ben bunun tam tersiydim"dedi.

REKLAM

"Soyunma odasında yer bulamadım"

Real Madrid soyunma odasında, kendisine ait bir yeri olmadığını belirten Anelka, "Soyunma odası da çok zordu. İlk gün bir yerim bile yoktu. Tüm oyuncuların gelmesini bekledim. Hepsi bana 'Burası benim yerim' dedi. Bazen aynı koltukta iki futbolcu bile oluyordu. Yerim yoktu ve birinin bana vermesini beklemek zorundaydım. O noktada kendime sorular sordum, kendi kendime: 'Burada ne işim var?' dedim" ifadelerini kullandı.

"Eto'o uyardı"

Samuel Eto'nun kendisini uyardığına da değinen Fransız futbolcu, "Geldiğim ilk gün, Samuel Eto'o beni görmeye geldi ve büyüklere dikkat etmemi söyledi. Biri bana bunu söylediğinde, oradaki durumumun çok karmaşık olacağını biliyordum" açıklamasını yaptı.