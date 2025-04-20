Fenerbahçe'nin eski hocası Werner Lorant hayatını kaybetti

Werner Lorant, 76 yaşında yaşamını yitirdi.
Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe, Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa gibi takımları da çalıştıran 76 yaşındaki Alman teknik adam Werner Lorant, hayatını kaybetti.
Türkiye'de Fenerbahçe, Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa takımlarını çalıştırmış olan Werner Lorant, hayatını kaybetti. 76 yaşındaki Lorant'ın bir yılı aşkın süredir hastalıklarla uğraştığı ifade edildi.
Fenerbahçe'den yayımlanan başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verildi:
Fenerbahçe'den yayımlanan başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verildi:
Eski teknik direktörlerimizden Werner Lorant’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Lorant ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.
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