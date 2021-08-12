Fenerbahçe'nin geleceği tehlikede

Fenerbahçe, Süper Lig’in en borçlu kulübü. 3 yıl önce Ali Koç başkanlığı seçildiğinde sarı-lacivertli kulübün borcu 3 milyar 184 milyon TL idi. Ali Koç görev süresi içerisinde borç artmaya devam etti. Yapılan plansız transferler, sportif başarısızlık nedeniyle azalan gelirler, yolların ayrıldığı oyunculara ve teknik direktörlere yapılan tazminat ödemeleri nedeniyle borçlar katlanarak arttı. Ali Koç göreve geldiğinde Fenerbahçe’nin borcunun 3.2 milyar TL olduğunu açıklamıştı. Ancak kendisinin görevde bulunduğu süre içerisinde kulübün borcu neredeyse 2 kat arttığı görülüyor.

Borçlar artıyor

Fenerbahçe’nin önceki gün KAP’a yaptığı bildiride şirket borcunun 3 milyar 740 milyon TL, dernek borcunun da 2 milyar 220 milyon TL olmak üzere toplamda 5 milyar 960 milyon TL olduğu belirtildi. Ali Koç döneminde kulübe koyduğu 50 milyon Euro, “FenerOl” projesi gibi yardım kampanyaları, kombine ve bilet satışları, sermaye artışı, ürün satışları, Fenerbahçe Üniversitesi’nin isim hakkının devredilmesi, kulübün tapulu mallarının satışı gibi kulübe önemli gelir kaynakları girdisi olmasına rağmen borçların artarak devam etmesi sarı-lacivertli kulübün geleceğini tehlikeye sokuyor.

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Fenerbahçe’yi ağır borç yükü altına sokan, kulübe hiçbir yatırım yapmayan Ali Koç, sarı- lacivertlileri geri dönülmez bir yola sokmuş durumda. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma nedeniyle 2 yılı ödemesiz ve 9 yıla borç yapılandırması yapan sarı-lacivertli kulüpte 3. yılda faiz ödemesi ve ana para ödemeleri başlayacak. Bu da bir sonraki yönetime oldukça kötü bir tabloyla karşı karşıya kalacak. Haziran ayında yapılan genel kurulda borç eski başkan vekili Burhan Karacam tarafından 5 milyar TL olarak açıklanmıştı.