Chelsea'den ayrılan Willian Arsenal'da

2013-2014 sezonunda Chelsea'ye katılan ve 7 sezon mavilerin formasını terleten Willian, sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni takımına imzayı attı. Bir diğer Londra temsilcisi Arsenal ile anlaşan Brezilyalı yıldız, 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Chelsea kariyerinde 339 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 63 gol ve 56 asist üretmeyi başardı.
Brezilyalı futbolcu, Arsenal'de 12 numaralı formayı giyecek.
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gözler Willian'a çevrilmişti. Hatta yıldız oyuncunun Chelsea'den ayrılmasıyla birlikte sarı-lacivertli takımın 32 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti. Fakat Willian, Arsenal'a transfer olarak İngiltere'de kalmayı tercih etti.
🆕 New club. New colours. New beginnings.
👋 Welcome to The Arsenal, @WillianBorges88! 🔴 pic.twitter.com/B7Tl01BXLe
🆕 New club. New colours. New beginnings.
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