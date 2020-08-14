Chelsea'den ayrılan Willian Arsenal'da

2013-2014 sezonunda Chelsea'ye katılan ve 7 sezon mavilerin formasını terleten Willian, sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeni takımına imzayı attı. Bir diğer Londra temsilcisi Arsenal ile anlaşan Brezilyalı yıldız, 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Chelsea kariyerinde 339 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 63 gol ve 56 asist üretmeyi başardı.

Brezilyalı futbolcu, Arsenal'de 12 numaralı formayı giyecek.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gözler Willian'a çevrilmişti. Hatta yıldız oyuncunun Chelsea'den ayrılmasıyla birlikte sarı-lacivertli takımın 32 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti. Fakat Willian, Arsenal'a transfer olarak İngiltere'de kalmayı tercih etti.

Fenerbahçe'nin istediği Willian'dan transfere yeşil ışık Bir yandan teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da gelecek için kadrosunu kuvvetlendirmeye çalışıyor. Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde olduğu iddia edilen, Brezilyalı oyuncu Willian, Chelsea'den ayrılabileceğini ifade etti.Kendisine destek veren taraftarlara teşekkür eden 31 yaşındaki oyuncu, İngiliz kulübünden 3 yıllık kontrat istediğini fakat ona 2 yıllık bir sözleşme teklif edildiğini söyledi. Ülkesine dönmek istemediğini ifade eden Willian, "Neler olabileceğini bilmiyoruz. Aniden bir anlaşma olabilir ama ben de sözleşmem bittiği için kulüplerle görüşmeler yapacağım" dedi.Fenerbahçe'nin istediği Laurent Blanc'ın kararı belli olduWillian ayrıca 2018 Dünya Kupası sonrasında Barcelona'dan teklif aldığını fakat Chelsea'nin kendisini bırakmadığını söyledi.Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği iddia edilen deplasman formaları, sosyal medyaya sızdı. (🖇esvaphane) pic.twitter.com/48AevYsQGs— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 12, 2020