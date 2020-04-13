​Fenerbahçe'nin istediği Willian'dan transfere yeşil ışık

Bir yandan teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da gelecek için kadrosunu kuvvetlendirmeye çalışıyor. Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde olduğu iddia edilen, Brezilyalı oyuncu Willian, Chelsea'den ayrılabileceğini ifade etti.

Kendisine destek veren taraftarlara teşekkür eden 31 yaşındaki oyuncu, İngiliz kulübünden 3 yıllık kontrat istediğini fakat ona 2 yıllık bir sözleşme teklif edildiğini söyledi. Ülkesine dönmek istemediğini ifade eden Willian, "Neler olabileceğini bilmiyoruz. Aniden bir anlaşma olabilir ama ben de sözleşmem bittiği için kulüplerle görüşmeler yapacağım" dedi.

Fenerbahçe'nin istediği Laurent Blanc'ın kararı belli oldu Hoca arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de henüz kimseyle anlaşma sağlanmış değil. Son olarak sarı-lacivertlilerin takımın başına getirmek için görüşme gerçekleştirdikleri Fransız teknik direktör Laurent Blanc'tan da olumsuz haber geldi.ESPN'nin haberine göre 54 yaşındaki hoca, Fenerbahçe'nin bütün ısrarlarına rağmen teklifi kabul etmedi. Haberde ayrıca deneyimli teknik adamın Türkiye'de çalışmak istemediğine vurgu yapıldı.Fenerbahçe'den sürpriz hoca görüşmesi: Laurent Blanc ve Ariedo BraidaLaurent Blanc son olarak Paris Saint-Germain'de görev almıştı. 3 sezon PSG'de görev yapan Blanc, 2016'da yollarını ayırdıktan sonra hiçbir kulüple çalışmadı.Portekiz basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe teknik direktör olarak Laurent Blanc, sportif direktör olarak da Ariedo Braida ile görüşüyor.https://t.co/KFHyULn7Vv— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 7, 2020

Willian ayrıca 2018 Dünya Kupası sonrasında Barcelona'dan teklif aldığını fakat Chelsea'nin kendisini bırakmadığını söyledi.