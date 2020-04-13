​Fenerbahçe'nin istediği Willian'dan transfere yeşil ışık

Bir yandan teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da gelecek için kadrosunu kuvvetlendirmeye çalışıyor. Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde olduğu iddia edilen, Brezilyalı oyuncu Willian, Chelsea'den ayrılabileceğini ifade etti.
Kendisine destek veren taraftarlara teşekkür eden 31 yaşındaki oyuncu, İngiliz kulübünden 3 yıllık kontrat istediğini fakat ona 2 yıllık bir sözleşme teklif edildiğini söyledi. Ülkesine dönmek istemediğini ifade eden Willian, "Neler olabileceğini bilmiyoruz. Aniden bir anlaşma olabilir ama ben de sözleşmem bittiği için kulüplerle görüşmeler yapacağım" dedi.
- Willian ayrıca 2018 Dünya Kupası sonrasında Barcelona'dan teklif aldığını fakat Chelsea'nin kendisini bırakmadığını söyledi.
Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği iddia edilen deplasman formaları, sosyal medyaya sızdı. (🖇esvaphane) pic.twitter.com/48AevYsQGs
Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği iddia edilen deplasman formaları, sosyal medyaya sızdı. (🖇esvaphane) pic.twitter.com/48AevYsQGs— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 12, 2020
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