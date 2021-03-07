​Fenerbahçe'nin kiralık olarak gönderdiği Allahyar şov yapıyor

Fenerbahçe'nin bu sezon Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımına kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh, gösterdiği performasla dikkat çekiyor.

Zorya Luhansk'ın geçen hafta Shakhtar Donetsk'i deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçta son dakikada yaptığı asistle gündem olan ve haftanın oyuncusu seçilen Allahyar Sayyadmanesh, bu hafta ise 2 gol kaydetti. Zorya, Lviv'i 4-0 yenerken; Allahyar Sayyadmanesh ilk 11'de başladığı Lviv maçının ilk 40 dakikasında 2 gol attı.

Allahyar Sayyadmanesh Ukrayna'da bu sezon kaç gol attı?

Fenerbahçe ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan İranlı golcü, bu sezon Zorya formasıyla lig ve Avrupa Ligi'nde toplam 15 maça çıktı. 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 5 gol kaydetti 1 de asist yaptı.

Allahyar Sayyadmanesh'in Lviv'e attığı golleri izlemek için;