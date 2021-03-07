Spor Fenerbahçenin kiralık olarak gönderdiği Allahyar şov yapıyor
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçe'nin kiralık olarak gönderdiği Allahyar şov yapıyor

Fenerbahçe'nin Zorya Luhansk'a kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh, Ukrayna'da şov yapmaya devam ediyor. İranlı oyunacu, Zorya'nın Lviv'i 4-0 yendiği maçın ilk yarısında iki gol birden attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Allahyar Seyyadmeneş
Allahyar Seyyadmeneş

Fenerbahçe'nin bu sezon Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımına kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh, gösterdiği performasla dikkat çekiyor.

Zorya Luhansk'ın geçen hafta Shakhtar Donetsk'i deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçta son dakikada yaptığı asistle gündem olan ve haftanın oyuncusu seçilen Allahyar Sayyadmanesh, bu hafta ise 2 gol kaydetti. Zorya, Lviv'i 4-0 yenerken; Allahyar Sayyadmanesh ilk 11'de başladığı Lviv maçının ilk 40 dakikasında 2 gol attı.

Allahyar Sayyadmanesh Ukrayna'da bu sezon kaç gol attı?

  • Fenerbahçe ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan İranlı golcü, bu sezon Zorya formasıyla lig ve Avrupa Ligi'nde toplam 15 maça çıktı. 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 5 gol kaydetti 1 de asist yaptı.

Allahyar Sayyadmanesh'in Lviv'e attığı golleri izlemek için;

​Fenerbahçe'nin kiralık olarak gönderdiği Allahyar şov yapıyor
OYNAT 00:46
​Fenerbahçe'nin kiralık olarak gönderdiği Allahyar şov yapıyor
Fenerbahçe'nin Zorya Luhansk'a kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh, Ukrayna'da şov yapmaya devam ediyor. İranlı oyuncu, Zorya'nın Lviv'i 4-0 yendiği maçın ilk yarısında iki gol birden attı.
Abone Ol Google News
Papa’nın nafile turları

Papa’nın nafile turları

​2003'te Irak'ın işgali sırasında dua etmekle yetinmişlerdi.
Bunu dışarı salmayın!

Bunu dışarı salmayın!

​Eşini sokak ortasında öldüresiye dövdü.
Kırmızı tehlike!

Kırmızı tehlike!

​Uzmanlar gelecek haftanın vaka verileri için şimdiden endişeli.
İYİ Partilileri<br>ayağa kaldırdı

İYİ Partilileri
ayağa kaldırdı

​Ekrem İmamoğlu, Akşener ve Buldan'ın kadınlar gününü kutladı.
Belgelerin yüzde 96'sı çözüldü

Belgelerin yüzde 96'sı çözüldü

​FETÖ'yle dijital mücadele tüm hızıyla sürüyor.
Aşı zenginliği katladı

Aşı zenginliği katladı

Koronavirüs aşıları üretici firmalara milyarlarca dolar kazandırdı.

Gazze’den Mars’a

Gazze’den Mars’a

​NASA'daki tasarım ekibinin başında Elbasyouni var.

Kadın kollarında bayrak Keşir'de

Kadın kollarında bayrak Keşir'de

​AK Parti kongre öncesinde ilk değişimi Kadın Kolları'nda yaptı.
İsimsiz kahramanların <br>gerçek hikayeleri

İsimsiz kahramanların
gerçek hikayeleri

​MİT binasında çekilen Teşkilat ilk bölümde ekranlara kilitledi.
Telekom'da nefes kesen son

Telekom'da nefes kesen son

​Son saniyeleri büyük heyecana sahne olan maç 2-2 bitti.

Liderliği bırakmadı

Liderliği bırakmadı

​Türkiye'nin en yakın rakibi Almanya.
Bilanço ağırlaşıyor

Bilanço ağırlaşıyor

Dünyada vaka sayısı 117 milyon 262 bini geçti.
PKK saldırısına <br>komando darbesi<br>

PKK saldırısına
komando darbesi

​Tel Rıfat bölgesinden 7 PKK'lı öldürüldü.
En sert şekilde kınıyorum

En sert şekilde kınıyorum

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet tepkisi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.