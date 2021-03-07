​Fenerbahçe'nin kiralık olarak gönderdiği Allahyar şov yapıyor

Fenerbahçe'nin bu sezon Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımına kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh, gösterdiği performasla dikkat çekiyor.
Zorya Luhansk'ın geçen hafta Shakhtar Donetsk'i deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçta son dakikada yaptığı asistle gündem olan ve haftanın oyuncusu seçilen Allahyar Sayyadmanesh, bu hafta ise 2 gol kaydetti. Zorya, Lviv'i 4-0 yenerken; Allahyar Sayyadmanesh ilk 11'de başladığı Lviv maçının ilk 40 dakikasında 2 gol attı.
Allahyar Sayyadmanesh Ukrayna'da bu sezon kaç gol attı?
- Fenerbahçe ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan İranlı golcü, bu sezon Zorya formasıyla lig ve Avrupa Ligi'nde toplam 15 maça çıktı. 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 5 gol kaydetti 1 de asist yaptı.
Allahyar Sayyadmanesh'in Lviv'e attığı golleri izlemek için;