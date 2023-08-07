Fenerbahçe'nin Merih ısrarı

Transfer sezonu sona ermeden kadrosunu takviye etme yönündeki çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, daha önce de gündemine aldığı, İtalya Serie A ekibi Atalanta'da forma giyen Merih Demiral için nabız yoklamaya devam ediyor.





Sarı-lacivertliler, İtalyan kulübü ve milli futbolcuyla temasa geçti. Teknik direktör İsmail Kartal da Merih ile bir görüşme gerçekleştirdi. Milli stoper, önceliğinin Avrupa olduğunu, ancak istediği teklifi alamadığı takdirde Fenerbahçe'nin önerisini kabul edebileceğini söyledi.





Sarı-lacivertliler, transfer döneminin sonuna kadar Merih'in durumunu yakından takip edecek. 25 yaşındaki stoper, başka bir takımla anlaşamadığı takdirde Fenerbahçe devreye girerek, transferini bitirmeye çalışacak.





Sarı-lacivertliler, Merih'i fırsat transferi olarak görüyor. Atalanta, yeni sezon kamp kadrosuna dahil etmediği milli futbolcu için 20 milyon euro bonservis bedeli istiyor.









Inter de devrede





Serie A ekibi Inter de Merih Demiral'ı transfer etmek istiyor. Inter, Atalanta ile görüşmelerini sürdürürken, Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği mavi-siyahlılar, milli stoperi renklerine bağlamak için bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Önceliği Serie A'da kalmak olan Merih Demiral da inter ile Atalanta arasındaki görüşmelerin sonucunu bekliyor. Görüşme sonucuna göre milli futbolcunun Fenerbahçe'ye gelip gelmeyeceği netlik kazanacak.





Son 2 sezondur İtalya Serie A ekibi Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, geçen sezon 28 maçta 1 gol attı. Milli stoper, 2021-2022 sezonunda ise 42 maçta süre alırken, 2 gol ve 3 asistle oynadı.









Merih Demiral, Atalanta'yı Cremonese karşısında 1-0 öne geçirdi👇pic.twitter.com/YoKuRRogRT — SPOR (@yenisafakspor) September 11, 2022







