Spor Fenerbahçenin tek rakibi Bayern Münih
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçe'nin tek rakibi Bayern Münih

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde zirvede yer alan Fenerbahçe, attığı gollerle adından bahsettirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler 11 maçta 34 gol atarken, 3.09 ortalama yakaladı. Avrupa'nın önde gelen ligleriyle kıyaslandığında, sarı-lacivertli takımın tek rakibi Bayern Münih oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçenin tek rakibi Bayern Münih
Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinçleri

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig ve Avrupa’nın 5 büyük liginde maç başına en fazla gol atan ikinci takım konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertliler 11 maçta kaydettiği 34 golle 3.09 ortalama yakaladı.

Fenerbahçe dünya devlerini geride bıraktı

Fenerbahçe’yi, Avrupa’nın 5 büyük liginde geçen tek takım Alman ekibi Bayern Münih oldu. Bavyera ekibi, 12 maçta 38 golle 3.16 gol ortalamasına sahip bulunuyor. Sarı-lacivertliler maç başına gol ortalamasıyla Real Madrid, Barcelona, Napoli, PSG, Manchester City ve Arsenal gibi kulüpleri geride bıraktı.

4 maçta 5 golü geçti

Bu sezon Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Süper Lig’de en fazla maçta 5 artı gol atan takımlarda da Fenerbahçe, Bayern Münih ile yarışıyor. Sarı- lacivertliler, ligde 4 maçta 5 ve üzeri gol sevinci yaşarken, Kasımpaşa’ya 6, Alanyaspor, Karagümrük ve İstanbulspor filelerine ise 5’er gol bıraktı. Bayern Münih de Bundesliga’da 4 kez 5 ve üzeri gol sevinci yaşadı.

  • Bu arada Süper Lig tarihinde bir takımın başında 10 artı maça çıkan teknik direktörler arasına en yüksek gol ortalaması yakalayan isim Jorge Jesus oldu.

Tolgay Arslan: Şampiyonluk yarışında net favori Fenerbahçe
SPOR
Tolgay Arslan: Şampiyonluk yarışında net favori Fenerbahçe


Atam esprisine cevap verdi

'Atam' esprisine
cevap verdi

​Juan Mata idman öncesi açıklamalarda bulundu.
Golcü stoper

Golcü stoper

Youssouf Ndayishimiye Başakşehir'i sırtlıyor.
Haftanın 11i

Haftanın 11'i

​Galatasaray üç futbolcuyla kadroya damga vurdu.
'Bence net favori'

'Bence net favori'

​Tolgay Arslan, Süper Lig'de şampiyonluk favorisini açıkladı.
Aslan'a <br>sürpriz isim

Aslan'a
sürpriz isim

Galatasaray transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
Fırtına'da <br>tur heyecanı

Fırtına'da
tur heyecanı

Trabzonspor, tarihinde 3. kez Avrupa Ligi gruplarından çıkmak istiyor.
Derbi terapisi

Derbi terapisi

​Şenol Güneş üç oyuncuyla özel görüştü.
Enes Ünal'dan <br>şık gol

Enes Ünal'dan
şık gol

Takımının galibiyet hasretine son verdi.
Başakşehir zirveye koşuyor

Başakşehir zirveye koşuyor

​İstanbul temsilcisi, Giresunspor'u 3-1 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü.
Sivas'ta Akdeniz rüzgarı

Sivas'ta Akdeniz rüzgarı

​Antalyaspor, Sivasspor'u deplasmanda mağlup etti.
İstifa etti

İstifa etti

Trabzonspor'da ayrılık.
'Ayağa kalk!'

'Ayağa kalk!'

Jorge Jesus'un İstanbulsporlu futbolcuya yaptığı hareket olay oldu.
'Böyle oynarsa <br>yedek kalır'

'Böyle oynarsa
yedek kalır'

Tümer Metin, Beşiktaşlı futbolcunun performansını eleştirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.