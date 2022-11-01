Fenerbahçe'nin tek rakibi Bayern Münih

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig ve Avrupa’nın 5 büyük liginde maç başına en fazla gol atan ikinci takım konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertliler 11 maçta kaydettiği 34 golle 3.09 ortalama yakaladı.

Fenerbahçe dünya devlerini geride bıraktı

Fenerbahçe’yi, Avrupa’nın 5 büyük liginde geçen tek takım Alman ekibi Bayern Münih oldu. Bavyera ekibi, 12 maçta 38 golle 3.16 gol ortalamasına sahip bulunuyor. Sarı-lacivertliler maç başına gol ortalamasıyla Real Madrid, Barcelona, Napoli, PSG, Manchester City ve Arsenal gibi kulüpleri geride bıraktı.

4 maçta 5 golü geçti

Bu sezon Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Süper Lig’de en fazla maçta 5 artı gol atan takımlarda da Fenerbahçe, Bayern Münih ile yarışıyor. Sarı- lacivertliler, ligde 4 maçta 5 ve üzeri gol sevinci yaşarken, Kasımpaşa’ya 6, Alanyaspor, Karagümrük ve İstanbulspor filelerine ise 5’er gol bıraktı. Bayern Münih de Bundesliga’da 4 kez 5 ve üzeri gol sevinci yaşadı.

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Bu arada Süper Lig tarihinde bir takımın başında 10 artı maça çıkan teknik direktörler arasına en yüksek gol ortalaması yakalayan isim Jorge Jesus oldu.

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