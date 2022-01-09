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Fenerbahçe'nin istediği Ferreira kulübüyle anlaşamadı: Avrupa'da oynamak istiyor

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, aynı zamanda transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın Brezilya Ligi'nde küme düşen Gremio'nun 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ferreira'nın peşine düştüğü iddia edilmişti. Alınan son bilgilerin ardından, genç oyuncunun sözleşme uzatma görüşmelerinde kulübüyle anlaşamadığı ve Avrupa'da oynamak istediği öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçenin transfer listesinde olan Ferreira Avrupada oynamak istiyor
Ferreira daha önce Brezilya Milli Takımı'nda oynamadı.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları devam ederken, bir yanda da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Kadrosuna golcü bir oyuncuyu kazandırmak isteyen sarı-lacivertlilerin aradığı ismi Brezilya'da buldu.

Brezilya Ligi'nde küme düşen Gremio'nun 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ferreira'nın peşine düşen Fenerbahçe, genç oyuncuyu kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Geride bıraktığımız sezonda oldukça dikkat çeken oyuncu, birçok takımın transfer hedefinde yer alıyor.

Sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunuyor

Ayrıca Ferreira'nın sözleşmesinde '8 milyon euroya serbest kalır' maddesi olduğu öğrenildi. Gelen tekliflerin artması üzerine kulübü Gremio, 2023'te sözleşmesi sona erecek olan oyuncuyla yeniden masaya oturdu. Yapılan son görüşmelerin ardından anlaşma sağlanamadı.

  • Fenerbahçe ve Arsenal'ın dışında Avrupa'dan da taliplileri olduğu öğrenilen Ferreira, rotasını Avrupa'ya çevirdi. Bu sezon takımıyla 52 karşılaşmada süre alan oyuncu, 14 gol ve 14 asistle takımına katkı sağladı.

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