Fenerbahçe'nin istediği Ferreira kulübüyle anlaşamadı: Avrupa'da oynamak istiyor

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları devam ederken, bir yanda da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Kadrosuna golcü bir oyuncuyu kazandırmak isteyen sarı-lacivertlilerin aradığı ismi Brezilya'da buldu.

Brezilya Ligi'nde küme düşen Gremio'nun 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ferreira'nın peşine düşen Fenerbahçe, genç oyuncuyu kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Geride bıraktığımız sezonda oldukça dikkat çeken oyuncu, birçok takımın transfer hedefinde yer alıyor.

Sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunuyor

Ayrıca Ferreira'nın sözleşmesinde '8 milyon euroya serbest kalır' maddesi olduğu öğrenildi. Gelen tekliflerin artması üzerine kulübü Gremio, 2023'te sözleşmesi sona erecek olan oyuncuyla yeniden masaya oturdu. Yapılan son görüşmelerin ardından anlaşma sağlanamadı.

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Fenerbahçe ve Arsenal'ın dışında Avrupa'dan da taliplileri olduğu öğrenilen Ferreira, rotasını Avrupa'ya çevirdi. Bu sezon takımıyla 52 karşılaşmada süre alan oyuncu, 14 gol ve 14 asistle takımına katkı sağladı.

SPOR Fenerbahçe'nin istediği Ferreira kimdir?

SPOR Fenerbahçe gol makinesinin peşine düştü