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Fenerbahçe'nin William Carvalho ısrarı devam ediyor

Teknik direktör Jorge Jesus’un raporu doğrultusunda ön liberoya transfer yapmak için harekete geçen Fenerbahçe’de ilk aday Portekizli William Carvalho.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçenin William Carvalho ısrarı devam ediyor
Carvalho bu sezon 33’ü ligde olmak üzere toplam 49 maça çıkarken, 4 gol ve 5 asistlik katkı yaptı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, gündemine William Carvalho'yu aldı. Real Betis, sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen ve 1 yıl daha anlaşması bulunan Portekizli oyuncudan bonservis elde edebilmek için satışına sıcak bakıyor.

5 milyon euro isteniyor

İspanyol ekibi, 30 yaşındaki oyuncu için 5 milyon euro bonservis bedeli isterken, sarı-lacivertliler pazarlıklarına başladı. Fenerbahçe, Carvalho transferini daha az bir bonservis bedeline bitirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor

Portekiz Milli Takımı’nda olan William Carvalho da Jesus faktörü nedeniyle Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak bakıyor. Sarı lacivertliler tecrübeli orta saha oyuncusunun menajeriyle de görüşmelerini sürdürürken, Carvalho ile milli takım kampı sonrası bir araya gelecek.

  • Tecrübeli ön libero bu sezon 33’ü ligde olmak üzere toplam 49 maça çıkarken, 4 gol ve 5 asistlik katkı yaptı. Alt yaş gruplarından itibaren milli formayı da terleten Carvalho, 71 kez Portekiz A Milli Takımı forması giydi.

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