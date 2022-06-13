Fenerbahçe'nin William Carvalho ısrarı devam ediyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, gündemine William Carvalho'yu aldı. Real Betis, sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen ve 1 yıl daha anlaşması bulunan Portekizli oyuncudan bonservis elde edebilmek için satışına sıcak bakıyor.
5 milyon euro isteniyor
İspanyol ekibi, 30 yaşındaki oyuncu için 5 milyon euro bonservis bedeli isterken, sarı-lacivertliler pazarlıklarına başladı. Fenerbahçe, Carvalho transferini daha az bir bonservis bedeline bitirmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor
Portekiz Milli Takımı’nda olan William Carvalho da Jesus faktörü nedeniyle Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak bakıyor. Sarı lacivertliler tecrübeli orta saha oyuncusunun menajeriyle de görüşmelerini sürdürürken, Carvalho ile milli takım kampı sonrası bir araya gelecek.
- Tecrübeli ön libero bu sezon 33’ü ligde olmak üzere toplam 49 maça çıkarken, 4 gol ve 5 asistlik katkı yaptı. Alt yaş gruplarından itibaren milli formayı da terleten Carvalho, 71 kez Portekiz A Milli Takımı forması giydi.
✍Portekiz basını Fenerbahçe'nin Braga forması giyen Al Musrati'yi istediğini yazdı. 26 yaşındaki oyuncu için Fulham ve Real Betis de devrede.
💥Fakat Fenerbahçe'nin bu mevkii için ilk tercihi Al Musrati değil William Carvalho. Hatta önümüzdeki hafta Betis ile görüşme yapılacak. https://t.co/8Chw40n9gR
✍Portekiz basını Fenerbahçe'nin Braga forması giyen Al Musrati'yi istediğini yazdı. 26 yaşındaki oyuncu için Fulham ve Real Betis de devrede.