Fenerbahçe'nin yeni hocası 'Türkiye'ye geldi' iddiası

Fenerbahçeli taraftarlar yeni sezon öncesinde teknik direktörlerinin belli olmasını bekliyor. Kulüpten henüz resmi bir açıklama gelmezken kulisler oldukça hareketli. İddiaya göre Fenerbahçe yeni hocasıyla anlaştı ve bu hoca Türkiye'ye geldi.

Konuyla ilgili henüz net bir bilgiye ulaşılamazken görüşülen hocaların isimleri artık belli gibi. Sarı lacivertlilerin Daniel Fonseca, Mario Silva, Nuno Santos ve Nenad Bjelica'dan birini açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önceki günlerde yaptığı açıklamada sarı lacivertlilerin yeni hocasını Pazartesi günü yani bugün açıklayacağını belirtmişti.

Fenerbahçe. sezonu Emre Belözoğlu yönetiminde tamamlamış ve yeni sezon öncesi genç teknik adamla yollar ayrılmıştı.



