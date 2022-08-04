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Fenerbahçe'ye 10 bin kişilik ceza tehlikesi

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev maçının rövanşında, Kiev'in ilk golü sonrası yapılan "Putin" tezahüratlarına UEFA'dan ciddi bir ceza gelebileceği belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeye 10 bin kişilik ceza tehlikesi
Maçın 57. dakikasında Buyalski'nin attığı gol sonrası tribünler "Vladimir Putin" tezahüratı yapmıştı.

Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi 2. tur elemesi rövanş maçında Dinamo Kiev'i ağırlayan Fenerbahçe'ye, tribünlerin ilk gol sonrası yaptığı "Putin" tezahüratları nedeniyle ceza yolda.

Karşılaşmanın 57. dakikasında Buyalski'nin golü sonrası tribünlerden 'Vladimir Putin' tezahüratları yükselmiş ve bu durum gündemden uzun süre düşmemişti. Bilindiği üzere karşılaşmadan 1 gün sonra UEFA, Fenerbahçe'ye soruşturma açmıştı. Divan Kurulu toplantısında konuşan Başkan Ali Koç ise, "Onlar istemeden savunmamızı hazırladık" ifadelerini kullanmıştı.

10 bin kişi etkilenecek

Dinamo Kiev maçında Putin sloganları sebebiyle UEFA'nın soruşturmasından geçen temsilcimiz Fenerbahçe'ye tribün kapatma ve buna ek olarak para cezası gelebileceği belirtildi.

Sarı-lacivertlilerde söz konusu tribüne seyirci alınmaması cezasının beklendiği ve yaklaşık 10 bin kişinin bu karardan etkileneceği söyleniyor.

  • UEFA'dan yapılan açıklamada, "UEFA Disiplin Yönetmeliği Madde 31(4) uyarınca, UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi, 2022/23 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda, Fenerbahçe SK ile Dinamo Kiev arasındaki rövanş maçında Fenerbahçe taraftarlarının uygunsuz davranışlarıyla ilgili olarak bir disiplin soruşturması yürütecektir" denilmişti.

Soruşturmayla ilgili kararın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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