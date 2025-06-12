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Fenerbahçe'ye Brezilyalı smaçör

Fenerbahçe'ye Brezilyalı smaçör

16:0212/06/2025, Perşembe
AA
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Maicon França, Güney Amerika Kulüp Şampiyonası'nda bütün dikkatleri üzerine çekmişti.
Maicon França, Güney Amerika Kulüp Şampiyonası'nda bütün dikkatleri üzerine çekmişti.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında Brezilyalı Maicon França'yı transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 21 yaşındaki oyuncu Maicon, 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe'de yer alacak.


2019-2020 sezonunda Brezilya ekibi Fluminense FC'de profesyonel kariyerine başlayan Maicon, sonrasında sırasıyla Sada Cruzeiro, Araguari Volei ve Praia Clube formalarını giydi.


Genç voleybolcu, 2024-2025 sezonu Güney Amerika Kulüp Şampiyonası’nda 'En İyi Blok Smaçör', 'En Skorer Oyuncu' ödülünü alırken, aynı turnuva da 'En İyi Hücum Eden Oyuncu' ödülünün sahibi oldu.






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