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Spor

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı: Leandro Paredes

Gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, bonservisi PSG'de bulunan Arjantinli yıldız Paredes'i gündemine aldı. Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen forvet Sardar Azmoun için de temasa geçildiği öğrenildi.

09:20 . 27/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Sardar Azmoun - Leandro Paredes

Sardar Azmoun - Leandro Paredes

Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, orta sahaya yıldız transferi yapmayı planlıyor.


Sarı-lacivertliler İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Fransız devi PSG'de bulunan Arjantinli ön libero Leandro Paredes'i gündemine aldı. Mali kriz içerisinde olan Juventus, Paredes'in satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. PSG de 1 yıl daha sözleşmesi olan 28 yaşındaki orta sahayı yeni sezon kadro planlamasında düşünmüyor ve bonservisiyle satmayı planlıyor.


Fenerbahçe ön libero dışında merkez orta sahada da görev yapan Paredes'in menajeriyle temasa geçti. Önümüzdeki günlerde PSG yönetimiyle de masaya oturulacak. Sarı-lacivertliler, uygun bir bonservis bedeliyle Arjantinli orta sahayı kadroya katmak istiyor.


52 kez Arjantin Milli Takım formasını da terleten Paredes söz konusu maçlarda 4 kez fileleri havalandırdı.


Sardar Azmoun önerildi

Alman ekibi Bayer Leverkusen'in İranlı golcüsü Sardar Azmoun da Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi olan 28 yaşındaki golcü futbolcu, Xabi Alonso'nun göreve gelmesi sonrası yeteri kadar süre alamaması sebebiyle Alman ekibiyle yollarını ayırmak istiyor.


Sardar Azmoun menajerinden kendisine kulüp bulmasını isterken Marsilya, Lyon ve Fenerbahçe'ye önerildiği belirtildi. Fenerbahçe'nin de Sardar Azmoun transferini masaya yatırdığı, kiralık olarak kadroya katmak için görüşmelere başladığı sızan haberler arasında yer alıyor.





#Fenerbahçe
#Leandro Paredes
#Sardar Azmoun
41 dakika önce
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