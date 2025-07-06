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Fenerbahçe'ye sağlık taraması

Fenerbahçe'ye sağlık taraması

15:196/07/2025, Pazar
G: 6/07/2025, Pazar
AA
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Fred'in de sağlık kontrolleri yapıldı.
Fred'in de sağlık kontrolleri yapıldı.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Medicana arasından imzalanan sponsorluk anlaşması çerçevesinde teknik direktör Jose Mourinho, teknik kadro ve futbolculardan Fred, Talisca, Cenk Tosun, Cengiz Ünder, Levent Mercan, Yusuf Akçiçek, Diego Carlos, Ognjen Mimovic, Bartuğ Elmaz, Yiğit Efe Demir, Engin Can Biterge ve Doğukan Demir, Medicana Ataşehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.


EKG ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle sona erdi.


Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri yarın devam edecek.




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