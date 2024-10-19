Fenerbahçe'ye Samsun'da coşkulu karşılama

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler bu mücadele için Samsun'a gitti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Samsunspor ile yapacağı karşılaşma için Samsun'a gitti. Sarı-lacivertli takımı, Samsun Çarşamba Havalimanı çıkışında Fenerbahçe taraftarı tezahüratlarla karşıladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, taraftarların getirdikleri formalara imza attı. Sarı-lacivertli kafile daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Samsunpor-Fenerbahçe maçı, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 19.00'de başlayacak.
Müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.