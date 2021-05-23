Fenerbahçe'ye ses getiren takas teklifi

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte takımlarda transfer hareketliliğiyle yaşanırken, Fenerbahçe'yle ilgili flaş bir takas iddiası gündeme geldi.
Fenerbahçe ve Lazio kulüplerinin Ozan Tufan-Vedat Muriqi takası yapmak için görüştüğü kaydedildi.
Lazio'dan 3 teklif
Ajansspor'da yer alan habere göre Ozan Tufan’ı kadroya katmak isteyen İtalyan ekibi, şu 3 ana teklifi sarı-lacivertlilere sundu:
- 1- Ozan Tufan’ın bonservisine karşılık 5 milyon euro nakit para artı Vedat Muriqi’nin bonservisi.
- 2- Ozan Tufan’ın bonservisi için 15 milyon euro nakit para artı Vedat Muriqi'yi bir seneliğine bedelsiz olarak kiralama imkanı.
- 3- Ozan Tufan'ın bonservisi için 16 milyon euro nakit para. Vedat Muriqi'yi kiralamak içinse yıllık 2.5 milyon euro para almak.
Resmi görüşme yapılacak
Her iki kulübün yetkililerinin önümüzdeki günlerde bir araya geleceği ve bu konu hakkında bir görüşme yapması bekleniyor.
Muriqi onay verdi, Ozan da yurt dışını istiyor
Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye geri dönmek için yönetime onay verirken, Ozan Tufan da futbol hayatını yurt dışında sürdürmek istediğini yönetime resmen bildirdi.