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Fenerbahçe'ye ses getiren takas teklifi

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan'ı transfer etmek isteyen Lazio Kulübü'nün sarı-lacivertlilere teklifte bulunduğu bildirildi.

Haber Merkezi Diğer
Fenerbahçeye ses getiren takas teklifi
Ozan Tufan'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 9.5 milyon euro.

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte takımlarda transfer hareketliliğiyle yaşanırken, Fenerbahçe'yle ilgili flaş bir takas iddiası gündeme geldi.

Fenerbahçe ve Lazio kulüplerinin Ozan Tufan-Vedat Muriqi takası yapmak için görüştüğü kaydedildi.

Lazio'dan 3 teklif

Ajansspor'da yer alan habere göre Ozan Tufan’ı kadroya katmak isteyen İtalyan ekibi, şu 3 ana teklifi sarı-lacivertlilere sundu:

  • 1- Ozan Tufan’ın bonservisine karşılık 5 milyon euro nakit para artı Vedat Muriqi’nin bonservisi.
  • 2- Ozan Tufan’ın bonservisi için 15 milyon euro nakit para artı Vedat Muriqi'yi bir seneliğine bedelsiz olarak kiralama imkanı.
  • 3- Ozan Tufan'ın bonservisi için 16 milyon euro nakit para. Vedat Muriqi'yi kiralamak içinse yıllık 2.5 milyon euro para almak.

Vedat Muriqi ve Ozan Tufan Fenerbahçe'de birlikte forma giydi.
Vedat Muriqi ve Ozan Tufan Fenerbahçe'de birlikte forma giydi.

Resmi görüşme yapılacak

Her iki kulübün yetkililerinin önümüzdeki günlerde bir araya geleceği ve bu konu hakkında bir görüşme yapması bekleniyor.

Muriqi onay verdi, Ozan da yurt dışını istiyor

Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye geri dönmek için yönetime onay verirken, Ozan Tufan da futbol hayatını yurt dışında sürdürmek istediğini yönetime resmen bildirdi.

Vedat Muriqi Lazio'da beklentileri karşılayamadı.
Vedat Muriqi Lazio'da beklentileri karşılayamadı.

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