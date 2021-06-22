Fenerbahçe'ye sürpriz pilot takım

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, direkt satın alabilecekleri ya da pilot kulüp olarak değerlendirebilecekleri bir kulüple görüşebileceklerinin sinyallerini vermişti. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda hedefindeki takım belli oldu. Yönetimin Makedonya ekibi Vardar ile görüşmelere başladığı bildirildi.

Küme düştüler

Ajansspor'un haberine göre; sarı-lacivertliler, geçen sezon Makedonya 1. Ligi'nde mücadele eden ancak 31 puanla 11. sırada yer alarak küme düşen Vardar ile temas kurdu. Mali açıdan problemler yaşayan Vardar'ın pilot kulüp olarak düşünüldüğü kaydedildi.

Fenerbahçe, süre alamayan oyuncuları bu takımda geliştirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'yi eleyerek tarih geçmişlerdi

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe daha önce UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Vardar ile eşleşmişti. Sarı-lacivertliler, 2-0 ve 2-1'lik skorlarla yenilerek rakibine elenmişti. Tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele etme hakkı kazanan Vardar, bunu başaran ilk Makedon takımı olarak kayıtlara geçmişti.

Kendi evinde Makedonya temsilcisi Vardar'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne gruplara kalamadan veda etti pic.twitter.com/rH7Bt5a50G REKLAM August 24, 2017