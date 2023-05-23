Fenerbahçe'ye yıldız yağmuru

Gelecek sezon kadroda yeniden yapılanmaya gidecek olan Fenerbahçe'de transfer politikası değişiyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonlarda yıldız oyuncu transferi yerine hem takım oyununa uyum sağlayacak isimleri hem de genç oyuncuları tercih etmişti.





Yönetim yeni sezonda transfer politikasında değişikliğe giderek, belirlenen mevkilere üst seviye nokta transferler yapacak. Teknik ekibin raporu doğrultusunda birçok oyuncu ve menajeriyle görüşmelere başlandı. Yıldız transferinin yanı sıra mücadele eden, sorun çıkarmayan, antrenman devamlılığı olan ve takımı ön planda tutan oyuncular üzerinde çalışılıyor.





Kadronun yüzde 70'i hazır

Fenerbahçe yönetimi yaz transfer dönemi için gözünü sözleşmeleri sezon sonunda bitecek oyunculara çevirdi. Kadronun yüzde 70'lik kısmının hazır olduğunu düşünen yönetim, belli bölgelere sınırlı sayıda transfer yapmak istiyor. Bu veriler ışığında kaleci, stoper, sol bek, kanat, orta saha ve forvet transferleri yapılacak.



















