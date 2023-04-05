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Spor

Fenerbahçe'yi düşündüren tablo

Ligde henüz derbi kazanamayan ve lider Galatasaray'ın gerisine düşen Fenerbahçe'de, oyunculara ödenen bonservis ücretleri tartışmalara neden oldu.

Haber Merkezi
10:37 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fenerbahçe ligde ikinci sırada bulunuyor

Fenerbahçe ligde ikinci sırada bulunuyor

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda bu sezon 14 oyuncu transferi yaparken yaklaşık 39 milyon Euro (820 milyon 636 bin 440 TL) bonservis bedeli ödedi. Ancak bu transferlerden Batshuayi ve Lincoln dışındaki oyuncular performansıyla hayal kırıklığına neden oldu.


Ödenen bonservisler tartışmalara neden oldu

Özellikle önemli maliyetlerle kadroya katılan Willian Arao, Joao Pedro, Luan Peres, Bruma, 2 yıllığına kiralanan Gustavo Henrique'nin yanı sıra ara transfer döneminde toplamda 9.7 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde gibi transferlere ödenen bonservis bedelleri tartışmalara neden oldu.


Kadroya almadı

Teknik direktör Jesus bizzat kendi transferini istediği Bruma'yı kadroya almayıp kiralık gönderilmesine onay verirken, Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'yi ise yedek soyundurdu. Yönetim Gustavo Henrique'yi gelecek sezon da 1.4 milyon Euro ödeyerek kiralamak zorunda. Tecrübeli teknik adam Makedon sol bek Ailoski'yi de kadroda kullanmazken, Joshua King de performansından daha çok yaşadığı sakatlıklarla gündeme geldi.


Bonservis ücretleri

■ Luan Peres 5.225 milyon Euro

■ Joao Pedro 4.6 milyon Euro

■ Bruma 4.2 milyon Euro

■ Samet Akaydın 3.7 milyon Euro

■ Batshuayi 3.5 milyon Euro

■ Lincoln 3.5 milyon Euro

■ Arao 3 milyon Euro

■ Emre Mor 2 milyon Euro

■ Gustavo (2 yıl kiralık) 2.8 milyon Euro

■ İrfan Can Eğribayat 500 bin Euro

■ Oosterwolde 6 milyon Euro

■ Alioski Bedelsiz kiralık

■ Joshua King Bedelsiz

■ Emre Demir Bedelsiz



#Fenerbahçe
#Jorge Jesus
#Süper Lig
32 dakika önce
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