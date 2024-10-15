Fener'in solu skor üretemiyor

Fenerbahçe'de sol kanatta Saint Maximin ve Oğuz Aydın'ın yanı sıra teknik direktör Jose Mourinho'nun bu mevkide görev verdiği Cengiz Ünder, beklenen verimi sağlayamadı. Bu futbolculardan sadece Maximin skor katkısı verebildi. Mourinho'nun rotasyonda düşündüğü Cengiz ve Oğuz ise henüz skor katkısı yapamadı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun sol kanattaki ilk tercihi olan Saint-Maximin, toplam 10 maçta görev yaparken ligde oynadığı 7 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki Fransız futbolcu Avrupa kupalarında oynadığı 3 maçta ise skor üretemedi. Geçen sezon sağ kanatta görev yapan, ancak Mourinho'nun sol kanatta kullandığı Cengiz, 1'i 11 olmak üzere 3 maçta görev yaptı. Milli oyuncu bu maçlarda asist ve gol katkısı veremedi. Ligde sadece 1 maçta 1 dakika süre alan, Avrupa kupalarında ise 2 maçta sonradan oyuna giren ve sadece 21 dakika oynayan Oğuz da gol ve asist üretemedi. Sarı-lacivertli takımın transferin son gününde kadroya kattığı Filip Kostic de sadece 1 maçta forma giyerken, üretkenlik gösteremedi.