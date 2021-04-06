​Fener’in zirve inadı

Süper Lig’in 32. haftasında Denizlispor’u ağırlayan Fenerbahçe, kendi sahasında 4 hafta sonra kazandı: 1-0. Samatta’nın tek golüyle 3 puanı alan sarı-lacivertliler, maç fazlası ile lider Beşiktaş’la arasındaki puan farkını 2’ye indirdi ve yeniden zirve yarışına ortak oldu. 4. dakikada Caner’in soldan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Ozan’ın kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarı gitti.
- 18’de orta sahada Sagal’ın pasında defansın arkasına iyi sarkan Sacko’nun ceza sahası içi sağ tarafında şut atmak isterken Szalai son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi. 37’de paslaşarak kullanılan serbest vuruşta topu alan Sagal’ın ceza sahası dışından yerden vuruşunu kaleci Altay uzaklaştırdı. 50’de sağdan ceza alanına giren Pelkas’ın içeriye çevirdiği top savunmadan sekip direkten döndü. Ceza alanı dışında Ozan’ın vuruşunda top kaleci Cenk’te kaldı. 55’te Sagal’ın sol çaprazda ceza alanından kaleye vuruşunda top yandan auta gitti.
64. dakikada Caner’in sağdan kullandığı kornerde Samatta’nın kafa vuruşunda direğe de çarpan top ağlara gitti: 1-0. 74’te topla ceza alanına giren Ozan, rakibinden sıyrılıp ortaya çevirirken, son anda kaleci Cenk müdahale ederek tehlikeyi önledi. 84. dakikada sağdan Caner’in kullandığı kornerde İrfan Can’ın vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.