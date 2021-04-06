Spor Fenerin zirve inadı
FUTBOL FUTBOL

​Fener’in zirve inadı

Fener’in zirve inadı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 32. haftasında kendi evinde Denizlispor’u Samatta’nın attığı tek golle geçti. İç sahada 4 maç sonra kazanan sarı-lacivertli takım, maç fazlasıyla lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 2 ‘ye indirdi ve yeniden zirve yarışına ortak oldu .

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fener’in zirve inadı
Kadıköy’de Denizlispor’u ağırlayan Fenerbahçe, rakibini tek golle geçerek Süper Lig’de 2. sıraya yerleşti.

Süper Lig’in 32. haftasında Denizlispor’u ağırlayan Fenerbahçe, kendi sahasında 4 hafta sonra kazandı: 1-0. Samatta’nın tek golüyle 3 puanı alan sarı-lacivertliler, maç fazlası ile lider Beşiktaş’la arasındaki puan farkını 2’ye indirdi ve yeniden zirve yarışına ortak oldu. 4. dakikada Caner’in soldan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Ozan’ın kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarı gitti.

Borussia Dortmund’da Youssoufa Moukoko sezonu kapattı
SPOR
Borussia Dortmund’da Youssoufa Moukoko sezonu kapattı
  • 18’de orta sahada Sagal’ın pasında defansın arkasına iyi sarkan Sacko’nun ceza sahası içi sağ tarafında şut atmak isterken Szalai son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi. 37’de paslaşarak kullanılan serbest vuruşta topu alan Sagal’ın ceza sahası dışından yerden vuruşunu kaleci Altay uzaklaştırdı. 50’de sağdan ceza alanına giren Pelkas’ın içeriye çevirdiği top savunmadan sekip direkten döndü. Ceza alanı dışında Ozan’ın vuruşunda top kaleci Cenk’te kaldı. 55’te Sagal’ın sol çaprazda ceza alanından kaleye vuruşunda top yandan auta gitti.

Beşiktaş'ı yıkan Aytaç Kara kadro dışı bırakıldı
SPOR
Beşiktaş'ı yıkan Aytaç Kara kadro dışı bırakıldı

64. dakikada Caner’in sağdan kullandığı kornerde Samatta’nın kafa vuruşunda direğe de çarpan top ağlara gitti: 1-0. 74’te topla ceza alanına giren Ozan, rakibinden sıyrılıp ortaya çevirirken, son anda kaleci Cenk müdahale ederek tehlikeyi önledi. 84. dakikada sağdan Caner’in kullandığı kornerde İrfan Can’ın vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

Abone Ol Google News
Beni devirmeye çalışıyorlar

Beni devirmeye çalışıyorlar

​Netanyahu, yolsuzluk davasında köşeye sıkıştı.
Fenerbahçeden 9 puanlık galibiyet

Fenerbahçe'den
9 puanlık galibiyet

​Sarı lacivertliler rakiplerinin kaybettiği haftada kazandı.
Bildirinin arkasından CHP çıktı

Bildirinin arkasından CHP çıktı

​İmza atan emekli amirallerden dördü CHP üyesi!
Ziyarete kapatılmıştı

Ziyarete kapatılmıştı

Salda Gölü'nde çukurlar kapanmaya başladı.
Gayrimeşru bir teşebbüstür

Gayrimeşru bir teşebbüstür

​AK Parti MYK'dan bildiriye karşı güçlü duruş.
Vaka sayısı düşmüyor

Vaka sayısı düşmüyor

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

Kesinlikle art niyetli

Kesinlikle art niyetli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bildiriye sert tepki.

Facebook'a inceleme

Facebook'a inceleme

​20 milyon Türk vatandaşının bilgileri sızmıştı.
Dördüncü <br>pik olacak mı?

Dördüncü
pik olacak mı?

​Uzman isimden mutasyonlu virüsle ilgili açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.