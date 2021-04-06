​Fener’in zirve inadı

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AK Parti Sözcüsü Çelik MYK sonrası konuştu: Bildiri gayrimeşru bir teşebbüstür

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Bir saat süren toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Emekli amirallerin bildirisine karşı olduklarını ve bunun siyasete bir müdahale teşebbüsü olduğunu kaydeden Çelik, "Kayıtsız şartsız bildiriye karşıyız. Bunun vatanseverlikle bir ilgisi olamaz. Türkiye'nin huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yok. Gayrimeşru bir teşebbüstür." şeklinde konuştu.