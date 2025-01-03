Ferdi Kadıoğlu operasyon geçirdi

Brighton Hove Albion’da top koşturan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, ameliyat oldu.

25 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sol ayak baş parmağından operasyon geçirdiğini duyurdu. Milli futbolcu, koltuk değnekleriyle paylaştığı fotoğrafa, “İyileşme sürecim başladı, eskisinden daha güçlü döneceğim” notunu ekledi.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den İngiliz kulübü Brighton’a transfer olan Ferdi, şu ana kadar toplam 8 resmi maçta forma giyerek, 445 dakika süre aldı.