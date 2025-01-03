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Ferdi Kadıoğlu operasyon geçirdi

Ferdi Kadıoğlu operasyon geçirdi

11:283/01/2025, Cuma
IHA
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Brighton formasıyla 8 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 2 gol atma başarısı gösterdi.
Brighton formasıyla 8 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 2 gol atma başarısı gösterdi.

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton Hove Albion forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sol ayak baş parmağından ameliyat oldu.

Brighton Hove Albion’da top koşturan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, ameliyat oldu.


25 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sol ayak baş parmağından operasyon geçirdiğini duyurdu. Milli futbolcu, koltuk değnekleriyle paylaştığı fotoğrafa, “İyileşme sürecim başladı, eskisinden daha güçlü döneceğim” notunu ekledi.


Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den İngiliz kulübü Brighton’a transfer olan Ferdi, şu ana kadar toplam 8 resmi maçta forma giyerek, 445 dakika süre aldı.





#Premier Lig
#Brighton Hove Albion
#Ferdi Kadıoğlu

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