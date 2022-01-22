Spor Ferdi Kadıoğlunun A Milli Takım tercihi resmiyet kazandı
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Ferdi Kadıoğlu'nun A Milli Takım tercihi resmiyet kazandı

Kısa bir süre önce A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun seçimi, FIFA nezdinde de resmiyet kazandı.

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Haber Merkezi AA
Ferdi Kadıoğlunun A Milli Takım tercihi resmiyet kazandı
Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maça çıktı 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Tercihini Türk Milli Takımı'ndan yana kullanan Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun seçimi, FIFA nezdinde de resmiyet kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, daha önce ümit ve genç milli seviyede Hollanda'yı temsil eden Ferdi Kadıoğlu'nun A milli düzeyde Türkiye forması giyebilmesi için TFF'nin FIFA'ya yapmış olduğu başvuru bugün itibarıyla sonuçlandı.

TFF'nin açıklamasında, "Ferdi Kadıoğlu'na, ay-yıldızlı formayla nice başarılar kazanacağı bir milli takım kariyeri diliyoruz." denildi.

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maça çıktı. Kadıoğlu bu maçlarda 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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