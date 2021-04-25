Ferhat Arıcan Avrupa şampiyonu oldu

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen şampiyonada Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde 15.300 puanla birincilik elde etti.

Milli sporcu, Mersin'de düzenlenen 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda da paralel bar aletinde altın madalya kazanmıştı.

Türkiye'yi temsil eden diğer sporcu Ahmet Önder ise 9.666 puan ile sekizinci oldu.

Ferhat Arıcan'ın altın madalya kazandığı organizasyonda 15.133 puanla Rus David Belyavskiy gümüş, 15.100 puanla Alman Lukas Dauser ile İsviçreli Christian Baumann bronz madalya kazandı.

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcumuz Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde altın madalya kazandı.pic.twitter.com/TToljsM5zh REKLAM April 25, 2021