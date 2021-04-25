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Spor Ferhat Arıcan Avrupa şampiyonu oldu
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Ferhat Arıcan Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aleti finallerini birinci sırada tamamlayarak, Avrupa şampiyonu oldu.

Haber Merkezi AA
Ferhat Arıcan Avrupa şampiyonu oldu
Ferhat Arıcan'ın Türk bayrağıyla pozu

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen şampiyonada Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde 15.300 puanla birincilik elde etti.

Milli sporcu, Mersin'de düzenlenen 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda da paralel bar aletinde altın madalya kazanmıştı.

Türkiye'yi temsil eden diğer sporcu Ahmet Önder ise 9.666 puan ile sekizinci oldu.

Ferhat Arıcan'ın altın madalya kazandığı organizasyonda 15.133 puanla Rus David Belyavskiy gümüş, 15.100 puanla Alman Lukas Dauser ile İsviçreli Christian Baumann bronz madalya kazandı.

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