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Fernandao sürprizi: Türkiye'ye geri dönebilir

Bursaspor Kulübü Başkan aday adayı Serdar Acarhoroz, Brezilyalı golcü Fernandao ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
Fernandao sürprizi: Türkiyeye geri dönebilir
Süper Lig'de Bursaspor'un dışında Fenerbahçe forması da giymişti.

Serdar Acarhoroz, yeşil-beyazlı kulübün eski oyuncusu Fernandao ve menajeriyle yaptığı görüşmenin olumlu geçtiğini ve yıldız futbolcuyu önümüzdeki hafta Bursa’da ağırlayacağını açıkladı.

Başkan aday adayı Serdar Acarhoroz
Başkan aday adayı Serdar Acarhoroz

"Fernandao ile görüşmelerimizi sonlandırmak üzereyiz"

Medya danışmanları ve ekibiyle birlikte her gün bir projeyi paylaşacaklarını belirten Acarhoroz, "Sosyal Medya üzerinden şahsıma yöneltilen kara propaganda hoş değil. Ben taraftarımızı anlıyorum maalesef geçmişte yaşadığımız acı tecrübelerden dolayı güven sorunları var. Her gün yapacağımız açıklamalar sayesinde taraftarımız bizi daha iyi tanıyacaktır. Taraftarımıza buradan ilk sürpriz görüşmemizi duyurmak istiyorum. Camiamızın yakından tanıdığı bir isim olan Fernandao ile görüşmelerimizi sonlandırmak üzereyiz. Fernandao, menajeri ile bu hafta içerisinde Bursa’ya gelecek ve yeni sürprizlerimizle birlikte son gelişmeleri sizlerle paylaşmış olacağız" dedi.

Fernandao, Bursaspor formasıyla çıktığı 67 maçta 38 gol atma başarısı göstermişti.
Fernandao, Bursaspor formasıyla çıktığı 67 maçta 38 gol atma başarısı göstermişti.

Bursaspor'da sürpriz ayrılık
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