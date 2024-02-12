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Spor

Fernando Santos: Gelecek için bazı şeyleri düzeltmek zorundayız

Trendyol Süper Lig 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından soruları yanıtlayan teknik direktör Fernando Santos, "Gelecek için bazı şeyleri düzeltmek zorundayız. Organize atak anlamında sıkıntı yaşadık. Hücum anlamında zorlandık" ifadelerini kullandı.

22:44 - 12/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Teknik direktör Fernando Santos
Teknik direktör Fernando Santos

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 25. haftasında deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.


Karşılaşmanın ardından teknik direktör Fernando Santos basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Fernando Santos'un açıklamaları:
'Sonuç anlamında tatmin değilim'

"Aslında oyuncularımın sahada gösterdiği mücadele ve davranış biçimlerinden tatminim. Sonuç anlamında tatmin değilim tabii ki. Beraberlikle bitti"

'Hücum anlamında zorlandık'

"Gelecek için bazı şeyleri düzeltmek zorundayız. Organize atak anlamında sıkıntı yaşadık. Hücum anlamında zorlandık. Çok fazla uzun top oynadık. Bu anlamda stratejimizi sahaya yansıtamadık. Önümüzde bir hafta var, çalışarak bunları geliştirmek zorundayız"

'Yeni gelecek oyuncular olacak'

"Takımın gösterdiği davranıştan memnunum. Mücadeleci bir ruh sergiledik. Ama yeni oyuncular geldi, yeni gelecek oyuncular olacak. Aramıza katılacak Aboubakar, Masuaku, Salih, Colley Rashica, bu oyuncular da takımla birlikte olacak. Herkes çalışma anlamında birlikte olduğunda o zaman çok daha iyi sonuçlar olacak"


'Soruyu anlıyorum ama konuşamıyorum'

"Sadece yeni transferleri konuşmak diğer oyunculara saygısızlık olur. Soruyu anlıyorum ama konuşamıyorum. Dediğim gibi onlar takıma yardımcı olacak. Takıma gelecekler var. Herkes takıma yardımcı olacak"





#Beşiktaş
#Fernando Santos
#Kayserispor
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