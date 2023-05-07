Fethi Pekin: "5 yıldızlı Fenerbahçe logosunu tescil ettirdik"

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği üyeleri basın mensuplarıyla yemekte bir araya geldi. Geleneksel olarak düzenlenen toplantıya ilk kez katıldığını belirten Fethi Pekin, "Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği’nin çalışmaları için teşekkür ediyorum. Fenerbahçe’den almak değil, Fenerbahçe’ye vermek mantığı ile yürüyorlar" dedi.

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Av. Ali Alper Alpoğlu ve Genel Sekreter Av. Taha Gökberk Doğan da dernek faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi.





Alpoğlu: "Basın mensuplarımızın tamamına hukuki desteği sağlamak da istiyoruz"

Dernek Başkanı Av. Ali Alper Alpoğlu, derneğin kuruluş sürecinden bugüne yapılan çalışmalar hakkında konuşarak, "Camiada var olan hukukçuları bir araya getirerek başladık. Avukatlardan sonra yargı üyelerini de bir araya getirerek Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği’mizi kurmuş olduk. Ankara’da şu an binin üzerinde hukukçu; içlerinde hakimler, savcılar, bürokratlar, yine eski ve yeni siyasiler olan kendi adına camiamıza faydalı olmaya çalışan derneği oluşturduk. Camiamıza ilk günden itibaren faydalı olmaya çalışan elimizden gelen gayreti gösterdik. Kulübümüzle koordineli çalışarak, ihbar komisyonu oluşturduk 80’e yakın gönüllü avukatlarımızla, sizlerden gelen bu ihbarları değerlendirip her türlü hukuki desteği sağlıyoruz. Emsal kararları almaya başladık. Şike sözcüğüne hapis kararı aldırabilmek için çok ciddi mücadele verdik. Çünkü önüne gelen bu sözcükle basın önünde konuşabiliyordu. Fenerbahçe’ye bu iftirayı atanlara bu cezanın almasını sağlamış olduk. Fenerbahçe’nin açmış olduğu tazminat davaları var. Tamamına katılım sağlayarak destek vermeye gayret ediyoruz. Basın mensuplarımızın tamamına hukuki desteği sağlamak da istiyoruz. 100’ün üzerinde meslektaşımızın müdahale edebileceği, ekibimiz var. Birlik beraberlik açısından yapabileceğimizi düşünüyorum. 5 hafta var bu süreçte birlik beraberlik içinde olalım çünkü karşımızdaki camianın o şekilde hareket ettiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.





Fethi Pekin: "Gelecek sezon formalarımız 5 yıldızlı olacak"

28 şampiyonlukla ilgili konuşan Fenerbahçe Spor Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Fethi Pekin, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe formasında 5 yıldızlı logo olacağını vurgulayarak şunları söyledi:





"Forma siparişleri aralık-ocak ayı gibi veriliyor. Bizim formalarımız da başkanımızın ifade ettiği gibi 5 yıldızlı olacak. Forma ile ilgili bir talimat var; yıldızlarla ilgili talimat var. Talimatlara aykırı davranmak, derece derece; ihtardan başlayıp, puan silmeye ve bir alt lige düşürülmeye kadar giden yaptırımlar silsilesi bu. Burada bizim argümanımız iki türlü çok güçlü; birincisi zaten biz 5 tane yıldızın sahibi olduğumuzu söylüyoruz. Federasyonun bu konuda karar vermesini söylemişiz. 5 yıldızlı Fenerbahçe logosunu da bunlar başımıza geleceğini tahmin ettiğimiz için tescil ettirdik. Futbol A.Ş.’nin tescilli markası. Tescilli markasını göğsümüze takarız, TFF bakalım ne yapacak göreceğiz. Bunun sonuçlarına katlanmayı göz önüne aldık."



