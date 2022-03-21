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Fevzi Zemzem vefat etti

Göztepe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Fevzi Zemzem, 80 yaşında hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi AA
Fevzi Zemzem vefat etti
Fevzi Zemzem

A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Fevzi Zemzem, hayatını kaybetti. Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Fevzi Zemzem'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenaze töreni bilgileri netleşince camiamız ile paylaşılacaktır. Türk futbolunun ve camiamızın başı sağ olsun."

  • "Buldozer" lakaplı Fevzi Zemzem, sarı-kırmızılı formayla attığı 145 golle takımın Süper Lig tarihindeki en golcü ismi konumunda bulunuyor. Fevzi Zemzem, A Milli Futbol Takımı ile çıktığı 18 maçta 6 gol kaydetmişti.
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