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Spor

Feyenoord'da şampiyon hocayla yola devam

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Feyenoord'da teknik direktör Arne Slot'un sözleşmesi uzatıldı.

16:15 . 26/05/2023 Cuma
AA
Slot'un yönettiği ve Orkun Kökçü'nün kaptanlığını yaptığı Feyenoord, ligdeki 16. şampiyonluğunu ilan etti.

Slot'un yönettiği ve Orkun Kökçü'nün kaptanlığını yaptığı Feyenoord, ligdeki 16. şampiyonluğunu ilan etti.

Feyenoord Kulübü, Hollandalı teknik adam Arne Slot ile 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.


Teknik direktörlük kariyerine 2019'da AZ Alkmaar ile başlayan 44 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı, 2021'de Feyenoord'un başına geçmişti.


Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün de forma giydiği Feyenoord, Slot yönetiminde bu sezon Eredivisie şampiyonluğuna ulaştı.


Slot'un teknik direktörlüğünde geçen sezon da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde final oynayan Feyenoord, Roma'ya 1-0 kaybetmişti.







#Feyenoord
#Arne Slot
#Orkun Kökçü
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