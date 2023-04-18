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Spor

Feyyaz Uçar: Bence yılın golü

Süper Lig'in 30.haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da Icardi'nin attığı gol sosyal medyada takdir topladı. Yayıncı kuruluş yorumcusu Feyyaz Uçar da golle ilgili övgü dolu sözler söyledi.

21:56 . 18/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Feyyaz Uçar, Icardi'nin golüne övgü dolu sözler söyledi

Feyyaz Uçar, Icardi'nin golüne övgü dolu sözler söyledi

Süper Lig'in 30.haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekipte Icardi takımının ikinci golünü attı. Golde Mertens asist yaparken gol sosyal medyada gündem oldu. Gol öncesi Mertens'in pası ve Icardi'nin gol vuruşu takdir konusu oldu.

''Bence Icardi'nin golü yılın golü''

Yayıncı kuruluş yorumcusu Feyyaz Uçar golle ilgili, "Bence Icardi'nin golü yılın golü. Öyle uzaktan vurmak falan değil, bu tip bir gol yılın golü. Oraya atılan o pas, oraya koşup tekte tek vuruştan ağları görüyor. Çok keyif aldım izlerken. Çok başka bir gol." dedi.



#Feyyaz Uçar
#Icardi
#Galatasaray
2 gün önce
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