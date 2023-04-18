Feyyaz Uçar: Bence yılın golü

Süper Lig'in 30.haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekipte Icardi takımının ikinci golünü attı. Golde Mertens asist yaparken gol sosyal medyada gündem oldu. Gol öncesi Mertens'in pası ve Icardi'nin gol vuruşu takdir konusu oldu.

Yayıncı kuruluş yorumcusu Feyyaz Uçar golle ilgili, "Bence Icardi'nin golü yılın golü. Öyle uzaktan vurmak falan değil, bu tip bir gol yılın golü. Oraya atılan o pas, oraya koşup tekte tek vuruştan ağları görüyor. Çok keyif aldım izlerken. Çok başka bir gol." dedi.