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Spor

FIFA en iyi erkek oyuncu finalistleri açıklandı

Erling Haaland, Kylian Mbappe ve Lionel Messi, 2023 FIFA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün üç finalisti olarak açıklandı. Ödülü kazanan 15 Ocak 2024'te Londra'da yapılacak bir törenle açıklanacak.

19:30 - 14/12/2023 Thursday
Güncelleme: 19:31 - 14/12/2023 Thursday
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Kylian Mbappe- Erling Haaland - Lionel Messi
Kylian Mbappe- Erling Haaland - Lionel Messi

Manchester City'de forması giyen Norveçli golcü Erling Haaland, Paris Saint-Germain takımında oynayan Fransız golcü Kylian Mbappe ve Inter Miami forması giyen Arjantinli Lionel Messi; FIFA yılın en iyi erkek oyuncu finalistleri olarak duyuruldu.


Açıklamada, "Bu ödül, 19 Aralık 2022 ile 20 Ağustos 2023 tarihleri ​​arasında erkekler futbolunda en üstün performans gösteren oyuncuları ödüllendiriyor. Bu görkemli ödül, 15 Ocak 2024'te Londra'da yapılacak bir törenle açıklanacak" denildi.


Uzmanlardan oluşan bir kurul tarafından seçilen FIFA En İyi Erkek Oyuncu ödülüne ilk olarak toplam 12 oyuncu aday gösterildi. Bu kısa listeden üç finalist, erkekler milli takım antrenörleri, erkek milli takım kaptanları, futbol gazetecileri ve FIFA'nın resmi web sitesinde oy kullanan taraftarlardan oluşan uluslararası bir jüri tarafından seçildi.


Yılın golüne verilen FIFA Puskas Ödülü'nün üç finalisti de açıklandı.

Brighton-Manchester City maçındaki golüyle Julio Enciso, Novorizontino-Botafogo maçındaki golüyle Guilherme Madruga ve Sporting-Boavista maçındaki golüyle Nuno Santos ödüle aday olarak gösterildi.


2023'ün FIFA En İyi Kadın Oyuncu Ödülü için ise İspanyol futbolcular Aitana Bonmati ve Jennifer Hermoso ile Kolombiyalı Linda Caicedo aday gösterildi.


Ödüller 15 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak.





#FIFA
#FIFA En İyi Erkek Oyuncu ödülü
#Erling Haaland
#Kylian Mbappe
#Lionel Messi
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