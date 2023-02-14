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Spor

FIFA, Kulüpler Dünya Kupası formatını onayladı

FIFA, 2025'ten itibaren 32 takımın katılımıyla 4 yılda bir düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni formatını onayladı.

22:22 . 14/02/2023 Salı
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Arşiv

FIFA, 2025'ten itibaren 32 takımın katılımıyla 4 yılda bir düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni formatını onayladı.

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, konsey toplantısında alınan kararlar duyuruldu. Toplantıda, 2025'ten itibaren 4 yılda bir düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni formatının onaylandığı belirtildi.

Haziran-Temmuz 2025'te ilk kez 32 takımla gerçekleştirilecek turnuvada UEFA'nın 12, Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) 6, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ve Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) 4'er, Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) ile ev sahibi ülkenin birer takımla temsil edileceği kaydedildi.

Yeni format onaylandı

Yedi kulüplü mevcut formatta oynanacak 12-22 Aralık'taki 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ev sahipliğinin ise Suudi Arabistan'a verildiği ifade edildi.

Öte yandan Kanada, Meksika ve ABD'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahibi olarak doğrudan katılımının onaylandığı, üç ülkenin katılımıyla CONCACAF'a tahsis edilen kontenjanın 3'e düşürüleceği aktarıldı.

Ayrıca FIFA'nın 2019-2022 döneminde 7,6 milyar dolar ile rekor gelir elde ettiği, 2023-2026 döneminde ise 11 milyar dolar gelir beklediğine ilişkin 2022 yıllık raporuna onay verildiği bildirildi.



#FIFA
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Avrupa Ligi
20 dakika önce
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FIFA, Kulüpler Dünya Kupası formatını onayladı
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