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FIFA ve UEFA’dan ortak karar

FIFA ve UEFA, hazırladıkları ortak mektupla COVID-19 önlemleri kapsamında eylül ayında Avrupa’da oynanacak 2022 Dünya Kupası Eleme maçları ve özel maçlarda misafir takım seyircilerinin stadyumlara alınmayacağını tüm ilgili federasyonlara bildirdi.

Haber Merkezi DHA
FIFA ve UEFA’dan ortak karar
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UEFA Yönetim Kurulu’nun 14 Haziran 2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, 2021/22 sezonu UEFA kulüp müsabakalarının eleme ve play-off turlarında statlara misafir takım seyircisi alınmaması yönünde karar aldığı hatırlatılan yazıda şu ifadelere yer verildi:

“FIFA ve UEFA, eylül ayında oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, Avrupa’daki pandemi durumunu yakından takip etmektedir. Son dönemde COVID-19 vakalarının yeniden yükselişe geçmesi ve eylül ayında çok sayıda maçın yapılacağı göz önünde bulundurularak, söz konusu 3 maçlık periyotta UEFA Yönetim Kurulu’nun 14 Haziran 2021 tarihindeki kararının bu karşılaşmalarda da uygulanması kararlaştırılmıştır.”

  • Karar uyarınca, misafir takım seyircileri için ayrılan stadyum toplam kapasitesinin yüzde 5’i oranındaki standart bilet kontenjanı ve 200 kişilik üst kategori bilet hakkı kullanılamayacak.

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