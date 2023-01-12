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FIFA yılın en iyileri için adaylarını açıkladı

2022 FIFA En İyiler Ödülleri'ne aday gösterilen isimler belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre futbolda 2021-2022 sezonunun en başarılı isimleri, milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları ve halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlenecek.

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Haber Merkezi AA
FIFA yılın en iyileri için adaylarını açıkladı
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2022 FIFA En İyiler Ödülleri'ne aday gösterilen isimler belli oldu.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre futbolda 2021-2022 sezonunun en başarılı isimleri, milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları ve halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlenecek.

Bugün başlayan oylama, 3 Şubat'ta tamamlanacak. Daha sonra her kategoride üçer finalist belirlenecek ve kazananlar 27 Şubat'ta açıklanacak.

Bu arada İtalyan futbolcu Mario Balotelli'nin Adana Demirspor formasıyla 22 Mayıs 2022'de Göztepe'ye attığı gol, FIFA Puskas Ödülü'nün adayları arasında yer aldı.

Aday gösterilen isimler şöyle:

En iyi erkek futbolcu

  • Julian Alvarez (Manchester City)
  • Jude Bellingham (Borussia Dortmund)
  • Karim Benzema (Real Madrid)
  • Kevin De Bruyne (Manchester City)
  • Erling Haaland (Manchester City)
  • Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
  • Robert Lewandowski (Barcelona)
  • Sadio Mane (Bayern Münih)
  • Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)
  • Lionel Messi (Paris Saint-Germain)
  • Luka Modric (Real Madrid)
  • Neymar (Paris Saint-Germain)
  • Muhammed Salah (Liverpool)
  • Vinicius Junior (Real Madrid)

En iyi kadın futbolcu

  • Aitana Bonmati (Barcelona)
  • Debinha (North Carolina Courage)
  • Jessie Fleming (Chelsea)
  • Ada Hegerberg (Olimpik Lyon)
  • Sam Kerr (Chelsea)
  • Beth Mead (Arsenal)
  • Vivianne Miedema (Arsenal)
  • Alex Morgan (San Diego Wave)
  • Lena Oberdorf (Wolfsburg)
  • Alexandra Popp (Wolfsburg)
  • Alexia Putellas (Barcelona)
  • Wendie Renard (Olimpik Lyon)
  • Keira Walsh (Barcelona)
  • Leah Williamson (Arsenal)

Erkek futbolunda en iyi teknik direktör

  • Carlo Ancelotti (Real Madrid)
  • Didier Deschamps (Fransa Milli Takımı)
  • Pep Guardiola (Manchester City)
  • Walid Regragui (Fas Milli Takımı)
  • Lionel Scaloni (Arjantin Milli Takımı)
  • - Kadın futbolunda en iyi teknik direktör
  • Sonia Bompastor (Olimpik Lyon)
  • Emma Hayes (Chelsea)
  • Bev Priestman (Kanada Milli Takımı)
  • Pia Sundhage (Brezilya Milli Takımı)
  • Martina Voss-Tecklenburg (Almanya Milli Takımı)
  • Sarina Wiegman (İngiltere Milli Takımı)

En iyi erkek kaleci

  • Alisson Becker (Liverpool)
  • Yassine Bounou (Sevilla)
  • Thibaut Courtois (Real Madrid)
  • Ederson (Manchester City)
  • Emiliano Martinez (Aston Villa)
  • - En iyi kadın kaleci
  • Ann-Katrin Berger (Chelsea)
  • Mary Earps (Manchester United)
  • Christiane Endler (Olimpik Lyon)
  • Merle Frohms (Wolfsburg)
  • Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)
  • Sandra Panos Garcia-Villamil (Barcelona)

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