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FIFA'dan Avustralya - Türkiye maçına ilginç atama

FIFA'dan Avustralya - Türkiye maçına ilginç atama

16:4410/06/2026, Çarşamba
G: 10/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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FIFA, Dünya Kupası ilk hafta grup maçlarında düdük çalacak isimleri duyurdu.
FIFA, Dünya Kupası ilk hafta grup maçlarında düdük çalacak isimleri duyurdu.

A Milli Takım'ın Avustralya ile oynayacağı Dünya Kupası grup maçında düdük Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela'da olacak. FIFA'nın kritik karşılaşmaya Güney Amerikalı bir hakem ekibi ataması, Türkiye'nin bir sonraki rakibinin Paraguay olması nedeniyle dikkat çekti.

A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynayacağı ilk maçın hakemi belli oldu.

FIFA'nın yaptığı açıklamaya göre, 14 Haziran Pazar günü saat 07.00'de oynanacak Avustralya-Türkiye karşılaşmasını Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. Valenzuela'nın yardımcılıklarını vatandaşları Jorge Urrego ve Tulio Moreno üstlenirken, mücadelenin dördüncü hakemi ise Perulu Kevin Ortega olacak.

FIFA'nın kritik mücadele için Güney Amerikalı bir hakem ekibini görevlendirmesi dikkat çekti. Özellikle Ay-Yıldızlılar'ın grup aşamasındaki bir sonraki rakibinin Paraguay olması, bu atamayı daha da ilginç hale getirdi.




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