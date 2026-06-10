FIFA'dan Avustralya - Türkiye maçına ilginç atama

FIFA'nın yaptığı açıklamaya göre, 14 Haziran Pazar günü saat 07.00'de oynanacak Avustralya-Türkiye karşılaşmasını Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. Valenzuela'nın yardımcılıklarını vatandaşları Jorge Urrego ve Tulio Moreno üstlenirken, mücadelenin dördüncü hakemi ise Perulu Kevin Ortega olacak.

FIFA'nın kritik mücadele için Güney Amerikalı bir hakem ekibini görevlendirmesi dikkat çekti. Özellikle Ay-Yıldızlılar'ın grup aşamasındaki bir sonraki rakibinin Paraguay olması, bu atamayı daha da ilginç hale getirdi.