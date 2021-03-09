FIFA'dan Galatasaray'a Luyindama ödemesi

Galatasaray, daha önce Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçında sakatlanan Christian Luyindama için FIFA'dan ödeme alacağını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
- "Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde 18 Kasım 2019 tarihinde oynanan Gambiya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti mücadelesinde profesyonel futbolcumuz Christian Luyindama'nın yaşadığı ciddi sakatlığa binaen, kulübümüzün FIFA'ya yaptığı başvuru olumlu sonuçlanmıştır.
- Buna göre FIFA'nın sigorta şirketi Questgates, Kulüp Koruma Programı çerçevesinde yaptığımız başvuruyu istinaden kulübümüze 736 bin 193 euro ödeneceğini bildirmiştir."
FIFA, Luyindama’nın geçirdiği sakatlık nedeniyle kulübümüze 736 bin 193 Euro ödeyecek pic.twitter.com/RJFB3F7UHk
FIFA, Luyindama’nın geçirdiği sakatlık nedeniyle kulübümüze 736 bin 193 Euro ödeyecek pic.twitter.com/RJFB3F7UHk— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) March 9, 2021